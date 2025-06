Die Geissens: Kurz nach „Schlag den Star“ geht die Nachricht um

Es war wieder einmal eine Show bis tief in die Nacht. ProSieben hatte bei „Schlag den Star“ am Samstagabend zum Schwesternduell geladen. Die Geiss-Sisters Davina und Shania traten gegen die Töchter von Schauspieler Til Schweiger Luna und Lilli an.

Bis kurz vor halb zwei am Sonntagmorgen duellierten sich die Schwestern-Duos, unterstützt von ihren prominenten Vätern im Publikum – Robert Geiss und Til Schweiger. Mit besserem Ende für die Familie Geiss.

„Schlag den Star“-Duell der Geschwister

Ein verdienter Sieg, das fanden auch die Fans der Sendung bei Instagram. „Starkes Duell zwischen 4 Mädels. Gönnt Euch Shania und Davina. Ihr wart sehr schnell und habt sehr gut im Team gearbeitet“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Eine andere schreibt: „Ich habe es mir schon vorab gedacht, dass Davina & Shania gewinnen werden. Herzlichen Glückwunsch, verdient!“

Und eine andere findet: „Sie haben’s sooo verdient! Waren immer authentisch, ehrlich, fair und ehrgeizig. Absolute Sympathieträger die beiden! Sie haben gezeigt was sie können und auch ne super Unterhaltung geliefert. Hab noch nie so mitgefiebert wie heute! Jetzt können die Hater erstmal ruhig sein!“

„Schlag den Star“ beim Zielpublikum vorne

Doch spielten auch die Zuschauerzahlen mit? Durchaus, die Quoten-Nachricht am Sonntagmorgen sprach da eine eindeutige Sprache. 0,523 Millionen Menschen in der Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren schalteten laut DWDL die Sendung ein. Beste Sendung des Tages, ein Marktanteil von starken 19,4 Prozent.

Ähnlich gut lief es bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern. Zwar reichte es nicht für den Tagessieg, aber 0,858 Millionen Zuseher und 15,3 Prozent Marktanteil waren wieder mehr als ordentlich. Da können sich Davina und Shania ja nicht nur über die 100.000 Euro, sondern auch über die Quoten freuen.