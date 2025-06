RTL-Star auf dem „Traumschiff“: DAS muss geheim bleiben

Das „Traumschiff“ ist für Million Deutsche ein absolutes Muss. Ob an Ostern, Weihnachten oder Neujahr, wenn Florian Silbereisen und seine Crew die Segel setzen, schaut die halbe Fernsehnation zu. Und es werden immer mehr junge Zuschauerinnen und Zuschauer. Das mag an Schlager-Superstar Florian Silbereisen liegen. Hat aber sicherlich auch etwas mit den Gaststars zu tun, die immer jünger werden.

Ob Moderator Joko Winterscheidt, Sängerin Sarah Engels oder auch BVB-Weltmeister Roman Weidenfeller – sie alle durften schon einmal auf das „Traumschiff“ und gemeinsam mit Florian Silbereisen in See stechen. Nun ist auch eine echte RTL-Legende mit dabei.

RTL-Star Evelyn Burdecki geht mit dem „Traumschiff“ auf große Fahrt

Und es ist niemand geringeres als Evelyn Burdecki. Ob „Bachelor“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ oder „Let’s Dance“, im RTL-Universum hat Evelyn fast jede Sendung schon einmal bereist, nun folgt die große, weite Welt.

Via Instagram verkündete die Düsseldorferin ihre Teilnahme an der ZDF-Erfolgsreihe. Und auch wohin es gehen wird, ist schon klar. Die 36-Jährige reist nach Island. „Achtung, Achtung: Evelyn an Bord! Ich bin wirklich auf DEM Traumschiff und nein, nicht als Animateurin oder blinder Passagier, sondern mit Rolle, Text und allem Drum und Dran“, freut sich Burdecki, teilt dazu ein kurzes Video, das sie an Bord des Luxusdampfers zeigt.

Wann läuft die Folge im ZDF?

Eine Frage jedoch muss bis dato trotz aller Euphorie offen bleiben. Und zwar die nach dem Ausstrahlungsdatum von Evelyns Folge. Da kann auch der RTL-Kultstar nicht helfen. Auch wenn die 36-Jährige nur allzu gerne würde.

So antwortet sie auf die Frage, wann man sie denn auf dem „Traumschiff“ bewundern dürfe mit den Worten: „Darf noch nicht, sonst bekomme ich Ärger.“ Und das kann ja schließlich niemand wollen.

Klar ist jedoch: Frühestens im Herbst wird es eine weitere Folge geben. Und bis dahin genießen wir einfach die Sonne in Deutschland.