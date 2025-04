„Traumschiff“-Star offenbart Millionen-Vermögen – „Habe aufgehört, zu zählen“

Ostern rückt immer näher und damit auch die neueste „Traumschiff“-Folge im ZDF. Am Ostersonntag (20. April) sticht das „Traumschiff“ mit einer brandneuen Ausgabe in See, dieses Mal geht es nach Miami.

Neben dem festen Ensemble um Florian Silbereisen (als Kapitän Max Prager) und Barbara Wussow (als Hoteldirektorin Hanna Liebhold) gibt es auch immer wiederkehrende Stars an Bord. So mischt bei der neuen „Traumschiff“-Folge auch TV-Entertainer Harald Schmidt mit. Auf die Gage des ZDF scheint er dabei aber nicht angewiesen zu sein, wie der „Oskar Schifferle“-Darsteller jetzt offenbart hat.

„Traumschiff“-Star Harald Schmidt seit Jahren Millionär

Eine Reise wie auf dem „Traumschiff“ könnte sich Harald Schmidt wohl ohne Probleme selbst leisten – und das nicht nur einmal. So erklärte die TV-Ikone jüngst im Podcast „Jung in der Gesellschaft“, dass sie bereits „mit 36, 37 Jahren“ ihre erste Million verdient hatte.

Laut „Merkur“ ist es dabei aber nicht geblieben. „Irgendwann habe ich aufgehört, zu zählen“, gibt der 67-Jährige an. Kein Wunder, liegt Schmidt nach eigener Aussage wenig an Luxusgegenständen wie teuren Uhren oder Sportwagen. Stattdessen sind ihm „menschliche Begegnungen“ wichtig, genauso wie „der Gesellschaft etwas zurück zu geben“.

„Traumschiff“-Star blickt auf lange Karriere zurück

Tatsächlich engagiert sich Harald Schmidt in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Er ist Unterstützer des „Zentrums gegen Vertreibungen“, macht mit seinem Gesicht Werbung dafür und hilft auch auf finanzielle Weise. Außerdem ist der TV-Star seit 2008 Schirmherr der „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“.

Karrieretechnisch kann sich Harald Schmidt – wie bei dem „Traumschiff“ – seine Rollen und Aufgaben wohl schon lange aussuchen. Mittlerweile blickt er auf eine über 35-jährige Karriere im Fernsehen zurück, hatte 1989 seine erste eigene Sendung in der ARD. Danach folgten weitere Shows bei unter anderem Sat.1 und Sky. Seit 2009 ist er in der wiederkehrenden Rolle als „Traumschiff“-Direktor Oskar Schifferle zu sehen.

Was er in der neuen „Traumschiff“-Folge zu Ostern erlebt, kannst du am 20. April um 20.15 Uhr im ZDF oder bereits ab dem 12. April 2025 in der ZDF-Mediathek sehen.