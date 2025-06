„Schlag den Star“-Zuschauer auf 180 – „Zum Fremdschämen“

Im Jahr 2009 feierte „Schlag den Star“ auf ProSieben Premiere und wurde prompt zum TV-Knaller. Unter der Moderation von Stefan Raab entwickelte sich das Format schnell zum Quotengarant.

Echte Stars gingen an ihre mentalen und körperlichen Grenzen und fesselten die amüsierten und aufgebrachten Menschen vor den Fernsehbildschirmen. Doch in den letzten Jahren hat sich das Blatt ein wenig gewendet.

So müssen sich Moderator Matthias Opdenhövel und der Sender mit niedrigen Einschaltquoten abfinden. Aber vielleicht ändert sich das ja am Samstagabend (07. Juni 2025)…

„Schlag den Star“: Diese vier Promitöchter geben Vollgas

In der aktuellen „Schlag den Star“-Show wird es sowohl familiär als auch richtig spannend! So kommt es zu einem ultimativen Promitöchter-Showdown. Luna und Lili Schweiger treten gegen Shania und Davina Geiss an.

Beide Teams haben berühmte Eltern, doch diesen Titel wollen sie nicht alleinig für sich gelten lassen. Vielmehr haben sie in den vergangenen Jahren selbst etwas auf die Beine gestellt.

Luna und Lili folgten früh den Fußstapfen ihres berühmten Vaters Til Schweiger und sammelten eigene Erfahrungen als Schauspielerinnen in verschiedenen Filmen. Auch Shania und Davina Geiss, die Töchter von Reality-TV-Paar Carmen und Robert Geiss, haben sich längst ein eigenes Standbein aufgebaut als Influencerinnen, Darstellerinnen ihrer eigenen Sendung „Davina & Shania – We love Monaco“ – und mittlerweile auch im Immobilienbereich in Monaco.

Fans sind schon vor der Ausstrahlung in Wallung

Während die vier Kandidatinnen vermutlich Feuer und Flamme sind und ehrgeizig kämpfen um den „Schlag den Star“-Jackpot von 100.000 Euro, zeigt sich in der Community auf Instagram ein anderes Bild.

Viele Nutzer zeigen sich wenig begeistert vom Schwester-Showdown und sparen dabei nicht an Kritik und scharfen Worten. Ein User schreibt: „Puh, auf keinen Fall!“ Ein weiterer Zuschauer pflichtet ihm bei und stellt deutlich fest: „Das Format hatte mal Niveau.“

Ein weiterer Kommentar lautet: „Ok, ich gehe raus. Das kann man sich doch nicht antun.“ Auch auf Facebook bestätigt sich dieses Bild. „Mein Beileid an alle, die sich den Quatsch im TV überhaupt noch anschauen […]“, merkt eine Nutzerin an. Eine weitere konstatiert: „Oh, ich denke, dass das zum Fremdschämen werden könnte.“ Doch es sind auch vorfreudige Reaktionen erkennbar. „Mega, ich freue mich riesig“, schreibt eine Anhängerin auf Instagram.

Während ein anderer User begeistert feststellt: „Da freue ich ja mal richtig. Ich bin echt mal gespannt, was Shania und Davina Geiss so drauf haben.“ „Ich wünsche Matthias Opdenhövel gute Nerven. Es wird sicher ein interessantes Duell“, teilt ein weiterer Zuschauer mit.