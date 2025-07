Große Trauer um Laura Dahlmeier – Sport-Stars nehmen tief erschüttert Abschied

Die deutsche Sportwelt ist in tiefster Trauer. Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier wurde tot aufgefunden. Die Sportlerin wurde am Mittwoch (30. Juli) in Pakistan auf rund 5700 Meter Höhe von einem Steinschlag getroffen.

Seit Dienstag suchten Hilfskräfte verzweifelt nach der 31-Jährigen, doch jetzt herrscht traurige Gewissheit. Dahlmeier war mit einer Kletterpartnerin im pakistanischen Karakorum-Gebiet unterwegs, als es zum Unglück kam. Die gesamte Sportwelt ist in Trauer.

Tragischer Tod von Laura Dahlmeier

Seit Dienstag hatte die Sportwelt um die Ausnahmeathletin gebangt. Der Rettungsversuch gestaltete sich aufgrund des Geländes äußerst kompliziert. Am Mittwochmorgen war ein sechsköpfiges Team aufgebrochen, nachdem die Suche am Dienstagabend wegen Einbruchs der Dunkelheit abgebrochen worden war. Die Rettungsaktion zur Bergung sei erfolglos geblieben und deshalb eingestellt worden.

+++ Laura Dahlmeier ist tot – Traurige Gewissheit nach Suchaktion +++

„Wir nehmen Abschied von einem großartigen Menschen“, teilte die Familie mit, verbunden mit Dank an die Retter. Auch die Sportwelt nimmt Abschied von Dahlmeier, wie die ehemalige Biathletin Magdalena Neuner. Auf Instagram veröffentlichte sie ein Bild von ihr und Dahlmeier mit einem schwarzen Herzen.

Sportwelt trauert mit

Der deutsche Skispringer Andreas Wellinger schrieb auf Instagram: „Ruhe in Frieden. Ich bin in Gedanken bei Laura, ihrer Familie und ihren Freunden! Es fehlen die Worte für diesen tragischen Verlust. Danke für die unglaublichen Momente, die wir gemeinsam erleben durften.“ Evi Sachenbacher, deutsche ehemalige Skilangläuferin und Biathletin, schrieb emotional: „Und plötzlich schweigt die Welt für einen Moment. Laura, du bleibst. In Herzen, Erinnerungen, Gedanken. Mein tiefstes Mitgefühl gilt deiner Familie.“

Hier mehr News für dich:

Der Deutsche Skiverband nahm ebenfalls Abschied von Dahlmeier: „Sie hat mit ihrer Leidenschaft für den Sport, ihrer Bodenständigkeit und ihrem ansteckenden Lachen berührt und inspiriert. Unser tiefes Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die ihr nahestanden.“ Auch außerhalb der Sportwelt verabschiedeten sich berühmte deutsche Persönlichkeiten von der siebenfachen Weltmeisterin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nahmen emotionalen Abschied von der Biathlon-Legende. Dahlmeier, eine siebenfache Weltmeisterin, hinterlässt nicht nur im Sport, sondern in ganz Deutschland eine große Lücke.