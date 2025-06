Deutschland – Frankreich: Harter Dämpfer für den DFB – Nations League endet maximal bitter

Deutschland gegen Frankreich – das Duell der Verlierer! Am Sonntag (8. Juni) findet die Nations League ihren Abschluss. Bevor sich aber im Finale am Abend Spanien und Portugal gegenüber stehen, findet zunächst das „kleine“ Finale, das Spiel um Platz 3 statt.

Hier nehmen Deutschland und Frankreich teil, die sich unter der Woche im Halbfinale geschlagen geben mussten. Insbesondere beim DFB hofft man auf einen versöhnlichen Abschluss des Turniers im eigenen Land. Doch die Vorzeichen stehen nicht gut.

Deutschland – Frankreich im Live-Ticker

Gibt es wenigstens noch Bronze? Es ist das verbliebene Minimalziel für beide Nationen. Mit unserem Liveticker verpasst du keine Highlights zwischen Deutschland und Frankreich. Bleib einfach auf dem Laufenden.

Deutschland – Frankreich 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Mbappe (45′), 0:2 Olise (84′)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Abpfiff: Deutschland gewinnt also auch das „kleine“ Finale nicht. Am Ende steht Platz vier in der Nations League. Ein Dämpfer, denn die Euphorie war riesig vor dem Mini-Turnier im eigenen Land. Dabei hatte Deutschland hier heute mehr verdient. Die Anfangsphase war furios. Eigentlich muss man mit Führung in die Kabine gehen. Doch dann ist es die Klasse eines Mbappes, der das Spiel kippen lässt. Die zweite Halbzeit war dann wie gegen Portugal ziemlich ernüchternd.

88′ Der Treffer ist natürlich der endgültige Stimmungskiller und besiegelt ein ganz bitteres Ende für die Nationalmannschaft bei dieser Nations League.

84′ Tooooor für Frankreich!

Und jetzt rappelt es endgültig. Deutschland wird ausgekontert. Koch und Tah sind sich bei einem langen Schlag nicht einig, weshalb Koch unfreiwillig Mbappe in Szene setzt. Der Real-Star eilt alleine durch die gegnerische Hälfte und legt letztlich quer auf den mitgelaufenen Olise. Der schiebt den Ball ins leere Tor ein.

82′ Die Namen wiederholen sich. Mbappe lässt Koch im Raum mit einer Körpertäuschung stehen. Danach rennt er alleine auf das deutsche Tor zu – nur um wieder an ter Stegen zu scheitern.

80′ Die letzten zehn Minuten brechen an. Und dass Deutschland hier noch Chancen auf den Ausgleich hat, liegt an Marc-Andre ter Stegen. Der Barcelona-Profi hält erneut glänzend, dieses Mal gegen Mbappe. Gibt das nochmal einen Schub für die DFB-Elf?

70′ Auch Frankreich wechselt – dreifach sogar. Und schon wird es wieder gefährlich vor dem deutschen Tor. Olise gibt weiter auf Thuram, der an ter Stegen scheitert.

65′ Nagelsmann bringt Mittelstädt und Bischof für Gorentzka und Raum.

59′ Beinahe das 0:2! Thuram wird von Kolo Muani in Szene gesetzt und schlenzt den Ball an den Pfosten. Glück für ter Stegen.

56′ Das Tor zählt nicht! Auch der Videoassistent sieht ein Foul von Füllkrug an Rabiot. Allerdings auch erst nach drei Minuten Überprüfung…

53′ Tooooor für Deutschland!

Der Joker sticht. Maignan bringt Rabiot mit einem Pass sehr in Bedrängnis. Füllkrug geht dazwischen und erobert den Ball. Undav kommt frei zum Schuss und trifft. Die Franzosen beschweren sich lautstark, weil sie ein Foul an Rabiot gesehen haben. Wieder greift der VAR ein.

46′ Und damit sind wir zurück. Nagelsmann bringt Undav für Woltemade.

Halbzeit: Und dann ist Pause! Deutschland geht gegen Frankreich mit einem Rückstand in der Kabine, weil man einmal nicht auf Mbappe aufgepasst hat. Und, weil man auf der anderen Seite zahlreiche Chancen hat liegen lassen. Das ist richtig bitter.

45′ Tooooor für Frankreich!

Und da ist die kalte Dusche. Mbappe trifft für Frankreich, kurz vor der Halbzeit. Nach einer Flanke tanzt er im Kapitäns-Duell Kimmich aus und vollendet dann aus spitzem Winkel. Verdient ist das zwar nicht. Aber es hilft ja nichts.

43′ Woltemade hat die Führung auf dem Schlappen. Nach einer Raum-Flanke kommt der Stuttgarter aus fünf Metern zum Schuss. Aber wieder ist Maignan da und pariert.

36′ Kurz darauf klatscht ein deutscher Abschluss an den Pfosten. Es soll gerade einfach nicht klappen.

35′ Der Videoassistent meldet sich und prüft eine gefühlte Ewigkeit. Denn wirklich berührt hatte Adeyemi weder Maignan noch Hernandez. Der Schiri nimmt den Strafstoß deshalb auch zurück – und zeigt Adeyemi auch noch Gelb.

31′ Strafstoß für Deutschland!

Langer Schlag von Koch auf Adeyemi. Der hat Probleme mit dem ersten Kontakt, legt den Ball dann aber doch an Maignan vorbei. Dabei kommt der Dortmunder zu Fall.

30′ Eine halbe Stunde ist vorbei und das Tempo verflacht. Viel spielt sich zwischen den Strafräumen ab. Gefahr kommt hier gerade nur selten auf.

21′ Erste Frankreich-Chance: Cherki findet aus spitzem Winkel den Raum für den Abschluss. Ter Stegen pariert. Auch nach der anschließenden Ecke rettet der Nationalkeeper.

16′ Nach dem furiosen Beginn Deutschlands hat sich Frankreich hinten etwa gesammelt, kommt selbst aber nur durch Konter nach vorne. Die Nagelsmann-Elf hat das Spiel bisher im Griff.

7′ Nächste dicke Möglichkeit! Adeyemi legt den Ball im gegnerischen Strafraum mit der Hacke am Gegner vorbei, zieht dann ab aufs kurze Eck. Wieder ist Maignan da.

6′ Was für ein wilder Beginn der deutschen Mannschaft, die sich Abschluss um Abschluss erarbeitet. Vorne herrscht viel Bewegung, mit der Frankreich noch gar nicht zurechtkommt.

2′ Und gleich die erste dicke Chance für die DFB-Elf! Woltemade wird im Strafraum gefunden und schließt aus fast zentraler Position ab. Maignan pariert.

1′ Anpfiff in Stuttgart. Los geht es.

So spielen beide Mannschaften

14.51 Uhr: In Kürze starten wir in die Partie. Von deutscher Seite gibt es eine Mini-Choreo mit schwarzen, gelben und roten Fähnchen. Dazu der Banner an die Mannschaft gerichtet: Kopf hoch! Brust raus! Voran!

14.39 Uhr: Und so startet Frankreich: Maignan – Digne, Hernandez, Bade, Gusto – Rabiot, Tchouameni – Thuram, Mbappe, Cherki – Kolo Muani

13.55 Uhr: Und da ist die Aufstellung: Ter Stegen – Raum, Tah, Koch, Kimmich – Wirtz, Goretzka, Groß, Adeyemi – Füllkrug, Woltemade

13.51 Uhr: In einer knappen Stunde geht es los. Anders als in München gegen Portugal bahnt sich heute kein Unwetter und damit erstmal auch keine Verzögerung an

12.58 Uhr: Mehrere Medien berichten, dass Julian Nagelsmann bei seiner heutigen Aufstellung wieder zurückrudern wird. Konkret denke er wohl über eine Rückkehr zur Viererkette nach.

UEFA streicht Verlängerung

12.00 Uhr: Auch wenn sowohl bei Deutschland als auch Frankreich ein bisschen die Luft raus ist, verdeutlicht Bundestrainer Julian Nagelsmann, dass er keinen Durchhänger duldet. Er droht seinen Stars gar mit einer versteckten Warnung: „Es geht darum, ein gutes Spiel zu machen und sich zu präparieren für die WM-Qualifikation. Ich denke, jeder Spieler will auch da dabei sein.“

11.22 Uhr: Vor der Partie hat sich auch die UEFA zu Wort gemeldet und eine Regeländerung bekannt gegeben. Wie die „dpa“ berichtet, habe der europäische Verband mitgeteilt, dass es im Falle eines Unentschiedens heute KEINE Verlängerung gibt. Über den dritten Platz würde demnach sofort das Elfmeterschießen entscheiden. Eine Regelung, die nur für das „kleine“ Finale gilt.

10.36 Uhr: Die Teams beider Nationen könnten heute Nachmittag ordentlich durchgemischt sein. Immerhin geht es für einige Spieler anschließend noch bei der Klub-WM weiter. Beim deutschen Nachbarn mussten zwei Stars bereits verletzungsbedingt abreisen und stehen daher nicht zur Verfügung.

Deutschland und Frankreich: Bittere Niederlagen

9.53 Uhr: Deutlich spektakulärer ging es bei den Franzosen zu. „Les Bleus“ wurden von Spanien zunächst überrollt, lagen bereits 0:4 und 1:5 hinten. Doch plötzlich gab es eine irre Aufholjagd, die den Europameister aus Spanien nochmal zittern ließ. Letztlich wachte Frankreich aber zu spät auf und verlor mit 4:5.

9.21 Uhr: Es war ein ganz bitteres Spiel am Mittwochabend. Dabei wollte die DFB-Elf nach der tragisch geendeten Heim-EM 2024 doch wenigstens diesen Pokal vor heimischen Publikum holen. Doch die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo hatten etwas dagegen. Trotz Führung verlor Deutschland letztlich 1:2 und schied aus.

9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Berichterstattung über die Begegnung Deutschland gegen Frankreich. Wer schnappt sich Platz 3 in der Nations League? Die Antwort gibt es ab 15 Uhr.