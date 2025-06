Geissens bei „Schlag den Star“: Für das Geld soll es eine Hermès-Tasche geben

Es war ein Abend voller Action, Emotionen und überraschender Wendungen. Millionen schalteten ein, als die Geiss-Girls gegen die Schweiger-Schwestern bei „Schlag den Star“ am Samstagabend (7. Juni) anftraten – und für ordentlich Wirbel sorgten. Doch der wahre Höhepunkt wartete nicht auf dem Spielfeld, sondern kam erst nach dem entscheidenden Duell.

Denn während das Publikum den spektakulären Sieg von Davina und Shania Geiss feierte, schmiedeten die beiden bereits konkrete Pläne für die Zeit danach. Was sie mit ihrem Preisgeld vorhaben, sorgt nun für Schlagzeilen – und zeigt eine andere Seite des TV-Duos.

Geiss-Girls planen Großes mit Gewinngeld

Mit dem Sieg viel den zwei Geiss-Sprösslingen eine immense Last von den Schultern. Davina Geiss verrät am Tag nach dem Sieg gegenüber der „Bild“: „Wir haben im Vorfeld der Sendung die vielen Kommentare gelesen. Da stand ganz oft, dass die Schweigers stärker und besser seien als wir. Das hat uns gestresst.“ Doch aufgeben war für sie zu keinem Zeitpunkt eine Option: „Uns war teilweise schlecht bei den Spielen. Aber wir haben uns gesagt, selbst wenn wir uns übergeben müssen, wir ziehen das durch. So war es dann ja auch. Wir freuen uns so sehr über den Sieg!“

Doch dieser Einsatz hinterlässt auch Spuren: „Ich habe eine blaue Hüfte von der Räuberleiter. Davina hat eine Zerrung im Oberschenkel, wohl vom Fußballspielen im Regen. Das war krass, aber die Verletzungen stören uns nicht. „Wir sind mega glücklich, dass wir gewonnen haben. Nicht wegen des Geldes, wobei wir uns sehr freuen über das viele Geld. Wichtiger war uns aber, dass wir uns und anderen beweisen konnten, dass wir stark und ehrgeizig sind und die Spiele gewinnen können. Das hat uns kaum jemand zugetraut“, erklärt Shania Geiss.

„Schlag den Star“: Mehr als nur ein Spiel – ein Familienmoment

Mit spektakulären 100.000 Euro kehren Davina und Shania Geiss nach ihrem „Schlag den Star“-Triumph zurück nach Hause. Im Interview mit der „Bild“ verrieten die beiden, was sie nun mit dem üppigen Gewinn Vorhaben. Shania sagt: „Wir sind noch jung und haben so viele Pläne für die Zukunft. Wir packen das Geld erst einmal aufs Konto. Vielleicht kaufen wir uns gemeinsam eine rote Handtasche von Hermès, die würde uns gefallen. Aber mal schauen.“

Vater Robert Geiss betont jedenfalls: „Den Geldkoffer dürfen die beiden natürlich behalten, sie müssen uns auch nichts davon abgeben.“

Schlag den Star ist bekannt für sportliche Duelle und Überraschungen, doch selten spielte eine Familie eine solche Hauptrolle. Die emotionale Verbindung zwischen den Geiss-Girls und ihren Liebsten rückte nach dem Sieg besonders in den Vordergrund. Die „Schlag den Star“-Runde im Rampenlicht endete nicht nur mit Jubel, sondern auch mit Tränen echter Zuneigung.