Top-Klubs nehmen Bayern-Star ins Visier – sein Abgang wäre ein bitterer Schlag

Der FC Bayern hat in diesem Sommer bereits schmerzhafte Abgänge hinnehmen müssen: Mit Tel und Sane haben zwei Stars den Verein verlassen. Eigentlich müsste sich der Rekordmeister jetzt auf Verstärkungen konzentrieren – doch schon wieder sorgt ein möglicher Abgang für Unruhe.

Wie die „tz“ berichtet, gibt es Spekulationen über das Interesse mehrerer internationaler Top-Klubs am Österreicher Konrad Laimer. Ein Verlust des vielseitigen Spielers könnte einen herben Rückschlag für die Münchener bedeuten.

Wird Laimer den FC Bayern verlassen?

Aus welchem Lager das Interesse konkret stammt, ist bislang unklar. Überraschend ist es jedoch nicht. Laimer hat sich als unverzichtbarer Bestandteil des Bayern-Kaders etabliert. Seine Flexibilität und Konstanz auf verschiedenen Positionen machen ihn einzigartig.

Besonders häufig wird Laimer bei den Bayern als Rechtsverteidiger eingesetzt, obwohl er ursprünglich ein klassischer Sechser ist. Intensität, Zweikampfstärke, Mentalität und auch Qualität – Laimer verkörpert genau die Eigenschaften, die ein Bayern-Spieler mitbringen muss. Gerade deshalb wäre es für den Verein essenziell, den 28-Jährigen langfristig zu halten.

Bosse sind überzeugt von Laimer

So sehen es wohl auch die Bayern-Bosse. „Wir sind mit ihm sehr zufrieden. Konny spielt eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft, ist universell einsetzbar. Mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, tut er der Mannschaft gut. Er ist extrem aktiv in jedem Spiel, gewinnt viele Bälle. Sein Ansehen in der Mannschaft ist sehr hoch. Er ist ein Typ, der im Training immer alles gibt“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund Anfang Mai gegenüber dem österreichischen Portal „90minuten“.

Laimer kam im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig zum FC Bayern und hat seither in 88 Pflichtspielen vier Tore erzielt und sieben Vorlagen beigesteuert. Sein Vertrag läuft nur noch bis 2027 – daher ist die Situation des Mittelfeldspielers für Top-Klubs durchaus interessant. „Sein Vertrag endet 2027, aber die Planung ist langfristig ausgerichtet“, stellte Freund aber klar.