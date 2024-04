Neue Änderung bei „The Voice Kids“: Diese Regel fällt jetzt weg!

Die Fans von „The Voice Kids“ dürften damit sicherlich nicht gerechnet haben!

Nach den Blind Auditions warten bekanntlich die Knockouts auf die anstrebenden kleinen Künstler, nicht wahr? Doch trotz großer Beliebtheit der Knockouts in der letzten Staffel müssen sich die Sat.1-Zuschauer nun auf Änderungen einstellen.

The Voice Kids: Neue Regeln bei den Battles sorgen für Spannung

Nach den Blind Auditions, in denen die jungen Gesangstalente die Coaches überzeugen müssen, wartet in diesem Jahr eine Änderung auf die Kandidaten: Statt der Knockouts gibt es wieder Battles und Sing-Offs. In Dreier-Gruppen treten die Kids innerhalb ihres Teams gegeneinander an und performen gemeinsam einen Song, der von ihrem Coach ausgesucht wurde. Doch nur eines der Talente kann in die nächste Runde, die Sing-Offs, einziehen – eine schwere Entscheidung für die prominenten Juroren.

Die Coaches bekommen in der diesjährigen Staffel hochkarätige Unterstützung: Lena arbeitet zusammen mit der gefeierten Pop-Sängerin und Songwriterin Leony. Wincent Weiss holt sich Gesangstalent Loi ins Boot, die bereits „The Voice Kids“-Erfahrung bis ins Finale mitbringt. Und Alvaro Soler setzt auf die Expertise von Nico Santos, der schon Erfahrung als Coach bei „The Voice of Germany“ gesammelt hat.

Auch wenn nur ein Talent aus jedem Battle direkt weiterkommt, gibt es für die anderen eine zweite Chance: Mit den Steal-Deals können die Coaches ein nicht gewähltes Talent in ihr eigenes Team holen. Dafür müssen sie schnell auf ihren Buzzer schlagen. So haben alle Kids die Möglichkeit weiterzukommen – allerdings in einem anderen Team.

Eine weitere Änderung ist das Ende des Fast-Pass, der es Coaches ermöglichte, ein Talent direkt ins Finale zu schicken. Diese Regel, die zuletzt in der neunten Staffel Anwendung fand, wird es in der aktuellen Staffel nicht mehr geben.