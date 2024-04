„The Voice of Germany“: Erster Coach teilt bittere Absage – „Komme 2024 nicht zurück“

Die letzte Staffel von „The Voice of Germany“ hatte einige Überraschungen für die Zuschauer in petto. Allem voran sorgte eine komplett neue Jury für ordentlich Trubel. Diese bestand aus keinen Geringeren als Bill und Tom Kaulitz, Giovanni Zarrella, Shirin David und Ronan Keating.

Wie es scheint, müssen sich die „The Voice of Germany“-Fans dieses Jahr wieder umstellen: Denn einer der Coaches erteilt der Castingshow nun eine offizielle Absage.

„The Voice of Germany“: ER erteilt eine Absage

Die Rede ist von dem weltweit bekannten und erfolgreichen Sänger Ronan Keating! Der 47-Jährige war im vergangenen Jahr wohl die größte Überraschung für die Fans. Doch ein Wiedersehen wird es in der kommenden Staffel wohl nicht geben. Das gibt der gebürtige Ire nun auf Instagram bekannt.

„An alle, die ‚The Voice of Germany‘ letzte Saison gesehen und genossen haben, vielen Dank. Wollte euch nur mitteilen, dass ich nicht für die Saison 2024 zurückkehren werde, sondern dieses Jahr durch Deutschland touren werde. Plus den Fokus auf neue Musik legen. Es liegt also ein aufregendes Jahr vor uns und ich werde viel Zeit zurück in Europa verbringen, was ich kaum erwarten kann“, schreibt er.

„The Voice of Germany“: Fans sind zwiegespalten

In den Kommentaren machen sich sowohl Freude als auch Trauer breit. Während sich viele Fans über seine Tour freuen, werden ihn andere schmerzlich bei „The Voice of Germany“ vermissen:

„Oh das ist schade, sehe dich aber live in Mainz.“

„Du hast einen super Job bei The Voice of Germany gemacht! Ich freue mich allerdings auch dich auf der Tour zu sehen!“

„Ich sehe dich im Konzert in Bopfingen, freue mich riesig darauf.“

„Das ist sehr schade, hat viel Spaß gemacht mit dir in der Jury.“

Wann die neue Staffel von „The Voice of Germany“ an den Start geht und wer die diesjährigen Coaches sein werden, ist bis dato noch nicht bekannt.