„The Voice Kids“-Star Álvaro Soler lässt die Bombe platzen – „Wunderschöne Nachricht“

Darauf haben die Fans von „The Voice Kids“-Star Álvaro Soler schon lange gewartet. Nach der romantischen Hochzeit mit seiner Frau Melanie Kroll erwartet das Paar ihr erstes Baby! Die Neuigkeiten verpacken die beiden in einem zuckersüßen Video und sorgen damit für Begeisterung bei den Followern des „Sofia“-Interpreten.

„The Voice Kids“-Star Álvaro Soler wird Papa

Auf den ersten Blick wirkt das Video ganz normal: Der Sänger und seine Frau sitzen bei einem Kaffee am Meer und schauen sich verliebt in die Augen. Álvaro Soler gibt Melanie Kroll einen liebevollen Kuss auf die Wange, während sie von ihrer Tasse nippt. Dann schnappt sich der gebürtige Spanier eine Zeitung und schlägt sie auf. Was dort steht, verschlägt einem sofort den Atem.

„Baby No. 1 coming soon“, steht groß als Überschrift des Blattes. Was für tolle Nachrichten! Die beiden strahlen über beide Ohren. Stolz zeigt das Model ihren schon erkennbaren Babybauch – Álvaro Soler küsst diesen daraufhin liebevoll. Bei diesen Szenen schmelzen die Fans der beiden förmlich dahin.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„The Voice Kids“-Star Álvaro Soler: Fans sind völlig aus dem Häuschen

Die Follower von „The Voice Kids“-Star Álvaro Soler freuen sich mindestens genau so, wie die werdenden Eltern selbst. In den Kommentaren zu dem Video überschlagen sich die Glückwünsche an die beiden:

„Herzlichen Glückwunsch. Wir wünschen euch eine unglaublich schöne, unvergessliche Zeit und viel Spaß bei den ganzen Vorbereitung. Was für wunderschöne Nachrichten!“

„Meine Glückwünsche an euch! Ich freue mich so sehr für euch. Ihr werdet ohne Zweifel die besten Eltern sein.“

„Oh nein, wie süß. Herzlichen Glückwunsch!“

„Was für wunderschöne Neuigkeiten! Ganz herzlichen Glückwunsch!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Wann genau das Baby von Álvaro Soler und Melanie Kroll 2024 auf die Welt kommt, ist noch nicht klar. Auch das Geschlecht ist noch unbekannt. Fakt ist aber: Die werdenden Eltern könnten glücklicher nicht sein.