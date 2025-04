Clueso: Kurz nach „The Voice Kids“ herrscht Gewissheit

Am Freitagabend (11. April 2025) erlebten die musikinteressierten Sat.1-Zuschauer zur Primetime ein echtes Highlight. „The Voice Kids“ ging in die heiße Phase und die jungen Talente kämpften mit ihren Coaches Clueso, Wincent Weiss, Ayliva und Stefanie Kloß im Rücken ehrgeizig um den Finaleinzug.

Juror Clueso (45) machte in der Episode besonders auf sich aufmerksam. Der Popsänger versuchte alles aus seinem Schützling Madeleine herauszukitzeln und ihr die Unsicherheit zu nehmen – mit großem Erfolg. Die 14-Jährige meisterte den anspruchsvollen P!nk-Hit „What about us“ und brachte die Zuschauer und Clueso zum Schmelzen.

Während der Live-Ausstrahlung gab es für den 45-Jährigen wohl keinen Grund zur schlechten Laune. Doch änderte sich das plötzlich nach der Show?

Clueso: Jetzt gibt es keine Zweifel mehr

Beim Blick auf die „DWDL“-Einschaltquoten musste Clueso eine bittere Bilanz hinnehmen. Obwohl sich die Castingshow auf dem Kurs Richtung Finale befand, zog sie wenig TV-Zuschauer an.

Dabei verzeichnete sie einen Rekord-Negativwert. Nur 0,95 Millionen Zuschauer waren am Freitagabend insgesamt dabei – und damit so wenig wie noch nie. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei gerade einmal 5,5 Prozent. Es wurden nur 0,24 Millionen Zuschauer verzeichnet. Vor einiger Zeit war das noch anders.

Alle Blicke sind auf das Finale gerichtet

Grundsätzlich bewegten sich die Einschaltquoten auf einem konstanten Niveau. In den vorherigen Shows schauten noch zwischen 1,06 und 1,28 Millionen den jungen Newcomern auf der Showbühne zu.

Es bleibt spannend, wie die Einschaltquoten beim großen Finale am 18. April 2025 um 20.15 bei Sat.1 aussehen werden. Erleben die Castingshow, die Juroren Clueso, Wincent Weiss, Ayliva und Stefanie Kloß sowie der Sender Sat.1 ein Desaster? Oder folgt die plötzliche Wende?