Clueso bei „The Voice Kids“ – „Wo habt ihr mich reingesetzt?“

Die Sat.1-Castingshow „The Voice Kids“ geht in die heiße Phase und steuert auf das große Finale (18. April 2025) zu. Damit steigt für viele junge und ältere Musikfans die Spannung immer weiter.

In Folge Acht am Freitagabend (11. April 2025) zur Primetime in der dritten Runde der Knockouts werden die letzten vier Finaltickets für die kleinen Talente vergeben. Kein Wunder also, dass die Emotionen bei den Coaches Stefanie Kloß, Ayliva, Wincent Weiss und Clueso auf einem absoluten Höhepunkt sind.

Ein Coach ist dabei Feuer und Flamme für seinen Schützling und möchte alles aus ihm rauskitzeln. Wird es gelingen? Kann das Talent dem Druck auf der großen Showbühne standhalten?

Clueso ist voll in seinem Element

Schon bei den ersten Proben mit Cluesos britischem Freund, dem Singer-Songwriter Kelvin Jones, wird deutlich, dass Clueso alles daransetzt, Madeleine zu einer Spitzenperformance zu verhelfen.

Sie soll zu der emotionalen Ballade „What about us“ von Superstar P!nk performen. Beim Proben läuft noch nicht alles reibungslos. Eine leichte Unsicherheit ist der 14-Jährigen beim anspruchsvollen Hit aus dem Jahr 2017 noch anzumerken.

Jones stellt deutlich fest, dass sie den Song zu einfach gesungen hat. „Sie hat noch nicht die Geschichte des Songs erzählt“, urteilt er. Ob sich das beim großen Showdown noch ändern wird?

„The Voice Kids“: Madeleine setzt ein Ausrufezeichen

Zitternde Beine, schiefe Töne, Textpatzer oder eine schwache Stimme? All das sucht man bei Madeleines Auftritt schließlich vergebens. Stattdessen berührt sie das Publikum tief, sorgt für Gänsehautmomente und verleitet alle Vocal-Coaches zum schnellen Aufstehen.

Doch wie beurteilt Clueso ihre Performance? Schließlich ist sein Urteil ja am Ende entscheidend. „Was ist hier bloß los? Wo habt ihr mich hier reingesetzt? Ey, das hast du ganz großartig gemacht. Ich fiebere da so mit, weil ich weiß, wie schwer dir das gefallen ist, aus dir rauszukommen. Und du hast es wunderbar gemacht. Ich bin total stolz auf dich“, kommentiert er sichtlich erfreut.

Außerdem fügt Clueso hinzu, dass P!nk für echtes Top-Niveau stehe und es sehr schwer sei, ihre Songs gefühlvoll zu singen. Madeleine sei dies geglückt und meisterte diese Challenge bravourös.

Jeder Kandidat muss am Ende zittern

Man merkt sofort: Das positive Feedback trifft sie mitten ins Herz. Voller Freude verlässt Madeleine unter lauten Standing-Ovations die Bühne. Doch echte „The Voice Kids“-Kenner wissen, dass es manchmal auch für Kandidaten mit sehr guten Performances am Ende schwer werden könnte.

Fest steht: Jeder der verbliebenen Newcomer zeichnet sich durch einen besonderen Stil aus. Ob Madeleine sich ihren Herzenstraum, den Einzug ins Finale, erfüllt oder eine plötzliche Enttäuschung erleben wird, wird am Freitagabend (11. April 2025) um 20.15 Uhr bei Sat.1 aufgeklärt.

Wer den packenden Abend verpasst hat, hat die Möglichkeit, die dritte Knockout-Runde jederzeit in der Joyn-Mediathek nachzuholen. Das spannende Highlight, der finale Showdown, wird dann am 18. April 2025 um 20.15 Uhr bei Sat.1 und parallel im Live-Stream auf Joyn ausgestrahlt.