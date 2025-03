„The Voice Kids“: Jurorin macht emotionales Geständnis – „Seitdem wollte ich Sängerin werden“

Endlich ist es wieder so weit – am Freitagabend (21. März) gibt es eine neue Folge der diesjährigen „The Voice Kids“-Staffel. Erneut kämpfen junge Gesangstalente um den Platz in einem der beliebten Juroren-Teams. Neben den alten Showhasen Stefanie Kloss und Wincent Weiss sind in diesem Jahr erstmals Ayliva und Clueso dabei.

Freude, Erleichterung und Trauer – „The Voice Kids“ ist eine Show purer Emotionen. In der aktuell noch laufenden ersten Runde, den „Blind Auditions“, sehen die Coaches die Talente nicht. Ihre volle Aufmerksamkeit gilt somit einzig und allein der Stimme. Dass dieses Prozedere nicht nur für die Talente vollkommen emotionsgeladen ist, zeigt sich in der aktuellen Folge.

„The Voice Kids“: Talent nutzt zweite Chance

„Ich bin Leonie, bin dreizehn Jahre alt, komme aus der Nähe von Fulda und war vor drei Jahren schonmal hier“, lautet der Einspieler eines ganz besonderen Talents. Mit ihrer Performance von „Die perfekte Welle“ von Juli konnte sie die Coaches damals nicht von sich überzeugen. Rückblickend sagt Leonie: „Es war natürlich toll, auf dieser riesengroßen Bühne zu stehen. Ich war sehr enttäuscht darüber, dass sich niemand umgedreht hat damals.“

Der Grund, warum sie jetzt erst drei Jahre später auf die „The Voice Kids“-Bühne zurückkehrt: „Ich habe immer noch ein paar Jahre gewartet. Ich wollte mich nochmal ein bisschen entwickeln. Ich habe gemerkt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, es wieder zu versuchen, weil diese Enttäuschung weg war. Ich wollte nochmal hierhin, um auf dieser Bühne zu stehen und zu performen.“ Für den Fall, dass sich gleich mehrere Stühle drehen, hat sie klare Favoriten: „Falls sich Ayliva oder Stefanie umdrehen, würde ich die nehmen.“

„The Voice Kids“: Stefanie macht emotionale Beichte

Dieses Mal möchte Leonie die Coaches mit „Fingers Crossed“ von Lauren Spencer Smith überzeugen. Sie sagt: „Mir gefällt einfach Lauren Spencer Smith Stil und ihre Stimme – so gefühlvoll und dann aber auch richtig Power.“ Ein voller Erfolg – Leonie kann gleich alle vier Coaches von sich überzeugen! Vor allem „Silbermond“-Frontfrau Stefanie möchte die 13-Jährige in ihr Team holen und hat deswegen etwas für sie vorbereitet.

Mit Tränen in den Augen erzählt Stefanie: „Als ich dreizehn war, hat mich mein Stiefpapa das erste Mal mit auf ein Konzert genommen. Der ist vor ein paar Monaten gestorben und ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich damals zu dem Konzert mitgenommen hat, weil ich seitdem Sängerin werden wollte. Das war ein Joe-Cocker-Konzert. Es gibt ein Lied, wo es darum geht, dass Freunde einem beistehen, wie in solchen Zeiten vor drei Jahren. Das war bestimmt auch nicht leicht und deswegen würde ich das Lied gerne einmal singen.“ Trotz Steffis unfassbar emotionalem Auftritt entscheidet sich Leonie schließlich für Team Ayliva.

Staffel 13 von „The Voice Kids“ flimmert seit dem 21. Februar immer freitags zur Primetime um 20.15 Uhr über die Sat.1-Bildschirme. Zeitgleich stehen die Folgen auch immer online im kostenlosen Livestream auf Joyn zum Abruf bereit.