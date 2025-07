RTL-Moderatorin macht emotionales Geständnis – „Plötzlich bleibt alles andere stehen“

Seit Jahren gehört Mareile Höppner zu den bekanntesten Gesichtern von RTL. Die Moderatorin steht beispielsweise für „Extra – Das RTL-Magazin“ oder auch für „stern TV“ vor der Kamera. Und auch in den sozialen Netzwerken ist die gebürtige Hamburgerin sehr aktiv.

Eigentlich ist Mareile Höppner dafür bekannt, dass sie ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden hält. Doch in letzter Zeit ist es etwas ruhiger um die 48-Jährige geworden. In einem emotionalen Statement erklärt sie nun, was hinter der Funkstille steckt.

RTL-Moderatorin meldet sich zurück

Mit rund 154.000 Followern ist Mareile Höppner neben ihrem Job als Moderatorin auch Influencerin. Ihre Fans können sich auf regelmäßige Einblicke in ihr Leben freuen und feiern die 48-Jährige für ihre offene Art. Doch in letzter Zeit war es stiller auf dem Profil der RTL-Moderatorin. Nun erklärt sie, was dahintersteckt.

+++ auch interessant für dich: RTL-Star Mareile Höppner schwelgt in Erinnerungen – „Froh, dass sich die Wege trennen“ +++

„Ich war ein paar Tage raus! In einer anderen Welt! Ich habe meine Eltern gepflegt. Plötzlich bleibt alles andere stehen und nur das zählt. Du betest, hoffst, lachst, weinst und machst das, was sie für dich ihr Leben lang getan haben. Da sein!”, schreibt sie auf Instagram. Eine Zeit, die sie sichtlich emotional macht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RTL-Moderatorin wird emotional

Weiter schreibt die Moderatorin auf Instagram: „Pflege ist Arbeit. Sie wird nicht gesehen und sie ist ein Drahtseilakt für die, die helfen, aber auch die, die immer selbstständig waren und plötzlich annehmen müssen, wovon sie dachten, dass sie es nie brauchen.”

+++ auch spannend: RTL-Star Mareile Höppner: Arzt-Besuch sorgt für Schockmoment +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Für die gebürtige Hamburgerin ist es jedoch selbstverständlich, dass sie sich um ihre Eltern kümmert, schreibt sie: „Damals haben wir Kinder uns auch einfach verlassen. Auf warme Strümpfe, jemand der uns durchs Leben trägt und nach uns schaut, ob man nun schreit, wacht oder weint. Heute sind wir da. Und es ist niemals nie leicht für beide Seiten Hilfe anzunehmen. Aber auch die schönste gemeinsame Reise, die wir machen können: und wir sind so dankbar, dass wir euch haben.“