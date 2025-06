RTL-Star Mareile Höppner schwelgt in Erinnerungen – „Froh, dass sich die Wege trennen“

Nicht alles läuft immer nach Plan – besonders nicht, wenn es um das eigene Alter geht. TV-Moderatorin Mareile Höppner plauderte in einer Talkshow über eine kuriose Verwechslung, die für Schmunzeln sorgte. Was als Zahlendreher begann, endete in einer freudigen Überraschung.

Die RTL-Moderatorin, bekannt für ihre Schlagfertigkeit und ihren natürlichen Charme, nahm die ganze Situation mit Humor. Und das kam gut an – sowohl beim Studiopublikum als auch bei den Zuschauern zu Hause.

RTL-Star gerät ins Straucheln

In der „NDR Talk Show“ am Freitagabend (6. Juni) gestand Mareile Höppner, dass ihre Beziehung zu Zahlen schon immer schwierig war – und sie in diesem Leben auch keine Freunde mehr werden. Sie erklärt: „Ich habe eine totale Zahlenschwäche. Als ich Mathe in der Schule abgegeben habe, hat mein Lehrer gesagt, die Mathematik und Mareile sind beide froh, dass sich die Wege trennen.“

Genau diese Schwäche war es, die in der Beziehung zu ihrem Freund Florian bereits für einen Schock-Moment sorgte. Mareile Höppner erzählt: „Dann gab es eine Geschichte mit meinem Geburtstag. Ich dachte, ich werde 48 Jahre. Es war kurz vor meinen Geburtstag und ich habe meinem Freund gesagt: ‚Ich bin ein bisschen genervt, jetzt gehe ich doch schon extrem auf die 50 zu.‘ Er wurde ganz unruhig.“ Das Problem: „Er dachte an die Luftballons, die er schon besorgt hatte. Das Ende vom Lied: Ich wurde nicht 48, ich wurde 46 Jahre alt. Ich habe mich so doll gefreut, dass ich jünger war“, klärt die RTL-Bekanntheit die Situation auf.

Mareile Höppner: Mit Zahlen steht sie auf Kriegsfuß

Mareile Höppner, die seit vielen Jahren für RTL im Einsatz ist, zeigte mit dieser Episode erneut, wie sympathisch sie mit kleinen Missgeschicken umgeht. Ihre Fans feiern sie genau dafür. Dass Zahlen noch nie ihre Stärke waren, nimmt sie selbstironisch hin – Mathelehrer inklusive, der ihr damals prophezeite: Mathematik und sie würden getrennte Wege gehen.

Trotz ihrer vielen beruflichen Verpflichtungen – unter anderem für Formate bei RTL in Berlin und Köln – lebt Mareile Höppner ein harmonisches Familienleben. Mit Partner Florian teilt sie eine Patchwork-Familie, bei der der Humor offenbar nicht zu kurz kommt. Dass sie bei all dem Stress mal das eigene Alter vergisst, wirkt fast schon menschlich.

RTL dürfte sich jedenfalls freuen, eine Moderatorin wie Mareile Höppner im Team zu haben. Denn sie beweist nicht nur Professionalität, sondern auch echte Nahbarkeit. Und genau das macht sie zu einem beliebten Gesicht bei RTL – während der Arbeitszeit und weit darüber hinaus.

