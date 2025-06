RTL-Star Sonja Zietlow lüftet ein gut gehütetes Geheimnis – „Darf auch jeder gerne wissen“

Ein roter Teppich, ein großes TV-Finale und eine Frau, die alle Blicke auf sich zieht: Sonja Zietlow sorgt erneut für Schlagzeilen – und das nicht nur wegen ihres Auftritts bei der RTL-Show „Die Verräter“. Während die Zuschauer auf die Enthüllung des letzten Verräters warteten, interessierte viele etwas ganz anderes: Wie schafft es Sonja Zietlow, immer so frisch und jugendlich auszusehen?

Schon in der Vergangenheit wurde viel über die strahlende Erscheinung der TV-Moderatorin spekuliert. Nun hat sich Sonja Zietlow selbst zu Wort gemeldet und ein wenig über ihre persönlichen Routinen gesprochen. In einem Gespräch mit der „Bild“ ließ sie durchblicken, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie viele denken.

Pflege, Bewegung und eine klare Haltung

Doch ihr nahezu makelloses Erscheinungsbild kommt nicht von ungefähr! Gegenüber der „Bild“ verrät die RTL-Bekanntheit: „Ich bin ein innerlicher Jungbrunnen, weil ich mich jung fühle und Spaß am Leben habe. Dazu kommen Botox und Hyaluron, das lasse ich mir einmal im Jahr spritzen. Das darf auch jeder gerne wissen.“

Doch das sei noch längst nicht alles, wie sie weiter erzählt: „Um möglichst jung auszusehen, braucht es natürlich auch viel Pflege. Ich schminke mich jeden Abend ab und reinige mein Gesicht mit einer Gesichtsbürste und Creme, egal, wie spät ich auch ins Bett komme. Absolute Sauberkeit ist das A und O. Außerdem mag ich dieses frische Gefühl im Gesicht vor dem Schlafen.“

Erfolg auf ganzer Linie bei RTL

Außerdem betont Sonja Zietlow, dass das Gefühl, jung zu sein, für sie mindestens genauso entscheidend sei wie die äußere Pflege. Ihre positive Ausstrahlung sei das Ergebnis einer Haltung, nicht nur eines Beauty-Tricks. Das zeigt sich auch bei ihrer Arbeit: Egal ob im Dschungelcamp oder bei „Die Verräter“ – Sonja Zietlow bleibt immer sie selbst.

Für RTL ist Sonja Zietlow längst eine feste Größe. Auch bei der nächsten Staffel von „Die Verräter“ wird sie wieder durch die Sendung führen – das hat der Sender bereits bestätigt. Die Show erfreut sich wachsender Beliebtheit, und mit Sonja Zietlow als Moderatorin bleibt auch in der vierten Runde Konstanz im Spiel.

Sonja Zietlow schafft es wie kaum eine andere, Unterhaltung mit Stil und Glaubwürdigkeit zu verbinden. Ob als Gastgeberin im Dschungelcamp oder bei neuen Formaten – RTL setzt seit Jahren erfolgreich auf ihre Präsenz. Dabei bleibt Sonja Zietlow immer eines: authentisch. Und das dürfte ihr bestes Beauty-Geheimnis sein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.