„The Voice Kids“: Zuschauer empört – „War noch nie so schlimm“

Heute ist es endlich so weit – musikalische Nachwuchstalente bekommen wieder eine Plattform, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Wo? Natürlich bei „The Voice Kids“. Mit traditionellem Verfahren und lediglich kleinen konzeptionellen Veränderungen geht der „The Voice of Germany„-Ableger inzwischen bereits in die vierte Runde.

Des einen Freud ist des anderen Leid – vor allem Neuzugang Ayliva sorgt für ordentlich Gesprächsstoff. Während ihre Rolle als Coach vor allem bei den weiblichen Gesangstalenten und Zuschauer bei „The Voice Kids“ ein wahres Highlight dieser Staffel ist, stellt sie für den ein oder anderen ein Dorn im Auge dar.

„The Voice Kids“: SIE sorgt schon jetzt für Unmut

Bereits in der ersten Folge gewinnt sie ein Talent nach dem anderen für sich – ganz zum Leidwesen ihrer Kollegen Stefanie, Wincent und Clueso. Auch Aylivas große mediale Präsenz sorgt für Unmut bei den Zuschauern. Dort werden nämlich bereits vorab Ausschnitte geteilt, die für die Mehrheit noch nicht abrufbar sind.

+++ „The Voice Kids“-Coach: „Ayliva hat uns sehr traurig gemacht“ +++

Um die Wartezeit zu verkürzen, haben Joyn Plus-Kunden nämlich die Möglichkeit, die Folgen in ganzer Länge bereits eine Woche vorab zu schauen. Doch von Freude ist seitens der Fans nicht die leiseste Spur – ganz im Gegenteil!

„The Voice Kids“-Zuschauer machen ihrem Ärger Luft

Statt dieses exklusive Wissen für sich zu behalten, teilen viele Fans bereits vorab fleißig Spoiler in den sozialen Medien – ganz zum Ärger der vorfreudigen Zuschauer:

„Problem an der Sache ist, dass ganz TikTok schon gespoilert hat, weil die erste Folge ja schon lief!“

„Es war noch nie so schlimm wie dieses Jahr! Aber kein Wunder, wenn Ayliva als Coach dabei ist. Ganz TikTok besteht quasi nur aus ihr.“

„Das ist halt das Problem daran, dass man es schon auf Joyn schauen kann.

„Bis dato wurden schon einige Auftritte aus Folge 1 veröffentlicht, aber ich glaube nicht alle. Naja, morgen einfach anschauen!“

Staffel 13 von „The Voice Kids“ flimmert ab dem 21. Februar über die TV-Bildschirme. Die Show läuft wie gewohnt freitags um 20:15 Uhr bei SAT.1. Zeitgleich kannst du die Folgen auch online im Livestream auf Joyn ansehen.