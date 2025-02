„The Voice Kids“-Coach: „Ayliva hat uns sehr traurig gemacht“

Endlich hat das Warten ein Ende! Am 21. Februar startet die lang ersehnte 13. Staffel von „The Voice Kids“. Dann beginnt wieder die Suche nach Deutschlands besten Nachwuchs-Gesangstalenten. Getreu dem Motto „Aus alt mach neu“ überrascht „The Voice Kids“ in diesem Jahr mit einigen Neuerungen.

Das Duo, bestehend aus Melissa Khalaj und Thore Schölermann, bleibt erhalten, ansonsten weht ein neuer Wind. Neben der von Sat.1 angekündigten „Buzzer“-Änderung können die Zuschauer sich auf neue Coaches freuen. Doch vorab geht es zwischen denen bereits heiß her!

„The Voice Kids“: Schon jetzt eskaliert es zwischen den Coaches!

In dieser Staffel kämpfen Stefanie Kloß, Ayliva, Wincent Weiß und Clueso um den Sieg. Die Coaches haben dabei erstmalig die Möglichkeit, mithilfe des neuen „Mute-Buzzers“ einander das Wort abzuschneiden. In den Blind Auditions kann jeder Coach einmalig die Redezeit eines anderen unterbinden, um das Talent ungestört für sich zu gewinnen.

+++ „The Voice Kids“: Hammer Nachrichten – Sat.1 verkündet neue Jury +++

Dass auch dort mal die Fetzen fliegen, zeigen nun „The Voice„-Urgestein Steffi und Neuzugang Ayliva. In einem Instagram-Ausschnitt ist „Silbermond“-Star Steffi sichtlich verärgert: „Liebes Tagebuch, heute hat uns Ayliva sehr traurig gemacht“. Diese entgegnet beschämt: „Es tut mir leid! […] Wir können ja noch einen Kaffee trinken.“ Doch das ist ganz und gar nicht, was Steffi hören wollte: „Was soll ich mit einem Kaffee? Ich will ein Talent, verdammt!“

„The Voice Kids“-Fans fällen ein klares Urteil

Dieser kleine Vorgeschmack auf die neue Staffel von „The Voice Kids“ kommt bei den Fans sehr gut an. In den Kommentaren positioniert der ein oder andere Zuschauer sich bereits klar für seinen Lieblings-Coach:

„Also wenn Steff freiwillig auf Kaffee verzichtet, dann ist sie wirklich seeeeeehhhrrrrr traurig! #teamsteff“

„Wenn ich die „miauende Piepse-Mickey-Mouse-Stimme“ der Neuen schon höre, wird mir ganz anders! Die arme Steff!“

„Ayliva > Steff!“

„Bitte Ayliva durch Lena ersetzen! Lena IST „The Voice Kids“ (seit Stunde 0 immer wieder mal dabei)!“

„Pech Steffi! Ayliva ist eben zu gut. Sie wird gewinnen, das weiß ich!“

Staffel 13 von „The Voice Kids“ flimmert ab dem 21. Februar über die TV-Bildschirme. Die Show läuft wie gewohnt freitags um 20:15 Uhr bei SAT.1. Zeitgleich kannst du die Folgen auch online im Livestream auf Joyn ansehen.