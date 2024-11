„The Voice Kids“: Hammer Nachrichten – Sat.1 verkündet neue Jury

Anfang des Jahres herrschte in den Fernsehstudios in Berlin-Adlershof reges Treiben. Ab dem 7. Januar wurden dort die Blind-Auditions für die zwölfte Staffel der Castingshow „The Voice Kids“ aufgezeichnet. Wie schon in den vergangenen drei Jahren saßen Alvaro Soler, Wincent Weiss, Lena Meyer-Landruth und das „Fanta Vier“-Duo Michi Beck und Smudo in den Hot-Seats.

Doch die Jury wird in der kommenden Staffel ordentlich durchgemischt!

„The Voice Kids“: Neue Jury steht fest!

News an der „The Voice Kids“-Front! Die beliebte Castingshow verkündete bereits vor kurzem auf Instagram, dass drei der heiß geliebten roten Stühle in Staffel 13 leer bleiben! Alvaro Soler, Lena Meyer-Landrut und das Kult-Duo Michi und Smudo von den Fantastischen Vier setzen 2025 aus. Dafür steht jetzt fest, wer demnächst die Mini-Talente coachen wird!

Sat.1 verkündete: Mit von der Partie ist nun wieder Stefanie Kloß, die Silbermond-Frontfrau, die bereits in früheren Staffeln als Coach für Begeisterung sorgte. Und damit nicht genug: Für frischen Wind sorgen die beiden Neulinge Ayliva und Clueso! Die Musiker haben bisher weder das „The Voice“-Original noch die Kids-Version als Coaches mitgestaltet – bis auf Cluesos Gastauftritt im Jahr 2020. Jetzt dürfen sie sich an die Mini-Talente wagen.

„The Voice“-Jurorin schwärmt von Coach-Rolle

Besonders Ayliva kann ihre Begeisterung kaum verbergen: „‚The Voice Kids‘ ist für die jungen Talente eine riesige Chance. Ich freue mich wahnsinnig darauf, meine Erfahrungen als Künstlerin weiterzugeben und mit den Kids zu arbeiten. Meine Kollegen sollten sich warm anziehen – ich bin vielleicht langsam beim Schuhe anziehen, aber blitzschnell am Buzzer!“

Clueso ist Rapper, Sänger und Songwriter, der schon etliche Alben veröffentlicht hat. Ayliva ist vor allem bei jungen Menschen ein echter Superstar. Sie ist die einzige Sängerin, die jemals mit 15 Songs gleichzeitig in den deutschen Charts vertreten war. Bekannt wurde sie zunächst über Social Media, mittlerweile füllt sie ganze Hallen.