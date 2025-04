Wincent Weiss bei „The Voice Kids“ – „Was ist aus mir geworden?“

Am Freitagabend (4. April) ist es so weit – musikalische Nachwuchstalente bekommen wieder eine Plattform, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Wo? Natürlich bei „The Voice Kids.“ Mit den berühmten roten Stühlen und dem entscheidenden Buzzer geht der „The Voice of Germany“-Ableger bereits in die 13. Staffel.

Und auch diesmal ist alles dabei: mitreißende Performances und vor allem jede Menge Tränen!

Bei Wincent Weiss brechen alle Dämme

Die zweite Runde der Knockouts bringt die Coaches am Freitagabend an ihre emotionalen Grenzen. Vor allem einer scheint in dieser Staffel besonders nah am Wasser gebaut zu sein: Wincent Weiss. „Ich bekomme schon wieder einen leichten Kloß im Hals“, gesteht der Sänger, als er Stefanie Kloß Talent auf der Bühne sieht. Doch das ist erst der Anfang!

Denn als sein eigenes Talent Nele dann einen Song von „Silbermond“ performt, gibt es für den Wincent Weiss kein Halten mehr. „Unser Ziel war es, Steffi zum Weinen zu bringen – jetzt flennen wir hier alle!“, ruft er sichtlich gerührt. Nele versucht noch, ihn aufzumuntern: „Armer Wincent!“ Doch der kann es selbst kaum fassen: „Mann, was ist aus mir geworden?“

Aber Wincent ist nicht der einzige, der von seinen Talenten zu Tränen gerührt wird.

„The Voice Kids“: Sängerin kann sich nicht zurückhalten

Stefanie Kloß, Frontfrau von „Silbermond“, kämpft schon bei ihrem ersten Talent Lilo mit den Emotionen: „Ich bin gerade so emotional, weil ich so eine gute Zeit mit euch habe!“ Und als Kandidat Jonas auftritt, ist es endgültig vorbei. „Das hat mich gerade so berührt, es war so schön“, gesteht sie ergriffen.

Damit liefern sich die beiden „The Voice Kids“-Coaches nicht nur ein musikalisches, sondern auch ein echtes Tränen-Battle! Doch keine Sorge: Zwischen all den Emotionen gab es natürlich auch jede Menge Spaß und gute Laune.

Wer den emotionalen Abend verpasst hat, kann die zweite Knockout-Runde weiterhin in der Joyn-Mediathek nachholen.