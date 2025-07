Knallharte Verhandlungen! Geht der BVB bei einem Top-Juwel leer aus?

Noch ist es bei Borussia Dortmund in Sachen Neuzugängen recht ruhig. Bisher hat man nur die Verpflichtung von Jobe Bellingham bekannt geben können. Das soll sich in den kommenden Tagen und Wochen allerdings ändern. Die Devise des BVB in diesem Sommer: vorrangig junge Talente an die Strobelallee locken.

Ein Name, der seit Tagen rund um den BVB genannt wird: Diego Aguado von Real Madrid. Der 18-Jährige gehört zu den spannendsten Talenten der Königlichen, Schwarz-Gelb würde ihn gerne nach Dortmund holen. Doch dies gestaltet sich schwieriger als gedacht.

BVB an spanischem Top-Juwel interessiert

1,84 Meter groß, Linksfuß, 18 Jahre alt – Aguado bringt hoch spannende Anlagen mit, um in Zukunft ein Top-Innenverteidiger zu werden. Das scheinen auch die BVB-Bosse rund um Lars Ricken und Sebastian Kehl so zu sehen. Laut übereinstimmenden Medienberichten wollen die Borussen den jungen Spanier unbedingt verpflichten.

Er soll kurzfristig für die Kaderbreite und langfristig für die erste Elf geholt werden. In der vergangenen Saison kam er vor allem für die U19 und für die zweite Mannschaft der Königlichen zum Einsatz. Doch auch für die Profis debütierte er – Carlo Ancelotti setzte ihn in der ersten Runde des spanischen Pokals ein. Beim 5:0 gegen Minera spielte er die vollen 90 Minuten.

Laut der „Marca“ habe der BVB schon vor einigen Tagen ein erstes Angebot für Aguado abgegeben – die Sechs-Millionen-Offerte soll von Real Madrid allerdings direkt abgeschmettert worden sein.

Zweistellige Millionen-Ablöse fällig

Ob Schwarz-Gelb das Angebot noch einmal erhöhen wird, ist unklar. Laut neuesten Medienberichten sollen die Königlichen mindestens zehn Millionen Euro für den Youngster haben wollen – eine stattliche Summe für den 18-Jährigen. Ob Schwarz-Gelb diese Summe tatsächlich auf den Tisch legen wird?

Fakt ist: In der Defensive ist Schwarz-Gelb dünn besetzt – vor allem nach der Verletzung von Nico Schlotterbeck. Dazu hatten auch Waldemar Anton und Niklas Süle in der Vergangenheit immer wieder mit Blessuren zu kämpfen. Wagt der BVB bei Aguado also noch einen Vorstoß?