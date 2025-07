Urlaub an der Ostsee wird zum Wahnsinn – beliebte Insel schlägt Alarm

Wer seinen Sommerurlaub in sonnigen Gefilden verbringen möchte, findet in Deutschland ideale Möglichkeiten. Mit 2.400 Kilometern Meeresküste gibt es hierzulande zahlreiche Reiseziele. Besonders beliebt ist dabei Usedom, die sonnenreichste Insel des Landes. Die Ostseeinsel zieht jedes Jahr viele Besucher an, die entspannte Tage am Strand suchen.

Und die Beliebtheit Usedoms steigt: 2024 reisten rund 1,18 Millionen Menschen auf die Insel – ein Plus von 8,6 Prozent gegenüber 2023. Urlauber schätzen vor allem den Strand, die Sonne und das entspannte Flair. Ein Haken gibt es aber …

Urlaub auf Usedom ist immer gefragter

Denn der Urlaub auf Usedom hat auch eine Schattenseite: das Verkehrschaos. Mit nur zwei Brücken ist die Insel schwer erreichbar. Zu Stoßzeiten bilden sich kilometerlange Staus. Eine Urlauberin berichtet in der NDR1-Sendung „MV im Fokus„: „Uns ist jedes Jahr aufgefallen, dass man immer steht.“ Fahrten von wenigen Kilometern können lange dauern.

+++Nicht schon wieder! Camping-Urlauber erreicht üble Nachricht+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auch die Inselbewohner kämpfen mit den Verkehrsproblemen. Der Ansturm der Urlauber erschwert selbst einfache Aufgaben. „Man weiß nicht, wann man einkaufen gehen soll“, klagt eine Einheimische. Arztbesuche außerhalb der Insel seien während der Urlaubssaison ebenfalls kaum planbar und erfordern viel Geduld.

Mehr News, die dich interessieren können:

Entlastung könnte eine geplante Umgehungsstraße nördlich der Insel bringen, die ab 2028 für bessere Verkehrsflüsse sorgen soll. Doch die Herausforderungen bleiben: Die marode Zecheriner Brücke im Süden muss saniert werden. Trotz der Probleme bleibt Usedom für viele der ideale Ort, ihren Sommerurlaub zu genießen.