Transfer-Saga beendet! Eintracht Frankfurt gelingt Bundesliga-Coup

Eintracht Frankfurt brilliert immer wieder mit einer starken Transfer-Politik, die mitverantwortlich für den großen Erfolg der letzten Jahre ist. Junge Talente blühen bei der SGE auf und werden zu teils horrenden Mehreinnahmen weiterverkauft. Folgt jetzt das nächste Beispiel aus der Bundesliga?

Jonathan Burkardt verlässt den FSV Mainz 05 und schließt sich dem Lokalrivalen Eintracht Frankfurt an. Der Wechsel innerhalb der Bundesliga ist offiziell bestätigt. Der 24-jährige Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2030, nachdem er den Medizincheck erfolgreich absolviert hatte. Unter anderem „Bild“ berichtet von einer Ablösesumme von rund 23 Millionen Euro inklusive Boni.

Eintracht Frankfurt freut sich auf Burkardt

In den sozialen Netzwerken verabschiedete sich Burkardt emotional von Mainz: „Der Moment ist jetzt leider gekommen, meine Fußballreise in Mainz endet hier.“ Nach zehn Jahren in Mainz wechselt er zu einem Klub, der in der nächsten Saison in der Champions League spielt. In der letzten Spielzeit erzielte er 18 Tore und führte Mainz in die Conference League.

+++Warum der BVB neidisch nach Frankfurt blickt+++

Burkardt will in Frankfurt an seine Erfolge anknüpfen. Denn in der Bundesliga-Mannschaft von Eintracht Frankfurt sieht er große Chancen, sich weiterzuentwickeln. Mit überzeugenden Leistungen in der Champions League hofft er auch auf einen Platz im WM-Kader 2026, da er in der Nationalmannschaft zuletzt unter Julian Nagelsmann überzeugt hatte.

Starke Erwartungen an Neuzugang

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche lobte Burkardt: „Jonny bringt viele Eigenschaften mit, die unserem Spiel guttun werden. Seine starken Fähigkeiten im Abschluss hat er in Mainz ebenso unter Beweis gestellt wie sein taktisches Verständnis. Er ist ein absoluter Teamplayer auf und neben dem Platz.“ Damit setzt die Eintracht klare Erwartungen an den Angreifer.

Burkardt, der mit 14 Jahren nach Mainz wechselte und 144 Pflichtspiele für den Klub bestritt, könnte in Frankfurt Hugo Ekitiké ersetzen. Ekitiké wird mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht. Burkardt möchte sich bei Eintracht Frankfurt einen Namen machen und neuen Herausforderungen stellen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.