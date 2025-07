Frank Mill in akuter Lebensgefahr! Große Sorgen um BVB-Legende

Große Sorge um Frank Mill! Die Legende von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen schwebt in akuter Lebensgefahr. Wie jetzt herauskommt, erlitt er bereits Ende Mai einen schweren Herzinfarkt. Noch immer ist sein Zustand äußerst kritisch.

Der Weltmeister von 1990 war laut „Bild“ auf dem Weg zu einem TV-Dreh in Italien, als er in einem Taxi zusammensackte. Sogar ein Helikopter musste angefordert werden. Frank Mill lag lange im Koma, ist inzwischen wieder erwacht, doch noch immer herrscht Lebensgefahr.

Er war Weltmeister, Fanliebling bei BVB, RWE und Borussia Mönchengladbach. Er traf bei Borussia Dortmunds DFB-Pokalsieg 1989 (4:1), er traf nicht beim legendärsten Verstolperer der Bundesliga-Geschichte. Nun kämpft Frank Mill um sein Leben. Der langjährige Fußballstar ist laut „Bild“ in äußerst kritischem Zustand.

+++ Marco Reus mittendrin – Keller-Kracher eskaliert komplett +++

Ende Mai erlitt er demnach bei einer Taxifahrt einen Herzinfarkt. So schwer, dass er mehrere Minuten leblos gewesen sein soll. Er sei reanimiert und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, habe zwischenzeitlich im künstlichen Koma gelegen. Doch auch wiedererwacht sei sein Zustand noch immer lebensbedrohlich.

Mehr News:

Mehr in Kürze