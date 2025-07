Bittere Tränen bei „Bauer sucht Frau International“ – „Da fehlen mir die Worte“

In der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau International“ wird es langsam ernst. Die sechste Folge, die RTL am Dienstagabend (1. Juli) im TV-Programm ausstrahlt, hat es dabei besonders in sich. Denn auf einigen Höfen herrscht das absolute Gefühlschaos – inklusive Tränen.

Bei Rinderfarmer und Maisanbauer Björn in Namibia kommt eine seiner beiden Herzdamen sichtlich an ihre emotionalen Grenzen. Die „Bauer sucht Frau International“-Kandidatin wird von ihren Gefühlen überwältigt und bricht plötzlich in Tränen aus. Was war geschehen?

„Bauer sucht Frau International“: Erster Kuss bei Björn

Bereits in Folge fünf haben die Zuschauer gesehen, wie es zwischen Björn und Lea geknistert hat. In einem ruhigen Moment zu Zweit fiel sogar der erste Kuss zwischen ihnen. Eine Information, die die Kandidatin ihrer Kontrahentin nicht vorenthalten möchte. Als diese jedoch von dem Kuss erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen.

Während sie vor dem Bauern und ihrer Mitstreiterin versucht die Contenance zu bewahren, wird sie im Interview mehr als deutlich. „Mir ist so schlecht, ich kann das gar nicht verstehen. Habe ich das so fehlinterpretiert die ganze Zeit? Das hat mich stark schockiert und da fehlen mir die Worte“, so Sarah. Wenig später brechen im Gespräch mit Björn dann alle Dämme.

Bittere Tränen bei „Bauer sucht Frau International“

Sarah erzählt dem Rinderfarmer in einem Vieraugengespräch, wie sie sich fühlt. Der Kuss habe in ihr große Zweifel aufkommen lassen und sie möchte wissen, ob er sich bereits entschieden habe. Björn verneint dies und erklärt, dass noch alles offen sei.

Irgendwann kann sich die Kandidatin jedoch nicht mehr zusammenreißen und bricht in den Armen des Farmers in Tränen aus. Schluchzend erklärt sie, die gesamte Situation unterschätzt zu haben. Wenig später hat sich Sarah jedoch wieder gefangen und für die Drei geht es auf ein Boot. Bleibt abzuwarten, wie sich Björn nach diesem turbulenten entscheiden wird…

RTL zeigt die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau International“ aktuell jeden Montag und Dienstag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es vor der Ausstrahlung auch in der Mediathek bei RTL+.