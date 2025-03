Ayliva: Kurz nach „The Voice Kids“ gibt es keinen Zweifel

Bei „The Voice Kids“ stellen junge Nachwuchskünstler ihr Talent vor der Jury bestehend aus Ayliva, Stefanie Kloß, Wincent Weiss und Clueso unter Beweis. Auch am Freitagabend (28. März) flimmerte eine weitere Folge der Musik-Show über die Bildschirme. Wie viele Zuschauer schalteten ein? Kurz nach der Ausstrahlung gibt es keine Zweifel mehr.

Erst seit dieser Staffel sitzt Ayliva in der „The Voice Kids“-Jury. Mit Hits wie „Beifahrer“ und „Wunder“ erlangte die 26-Jährige große Berühmtheit, will jetzt ihre Erfahrung als gefeierte Musikerin an den Nachwuchs weitergeben. Und nicht nur ihre Anwesenheit in der Jury lockt den ein oder anderen Zuschauer vor das TV-Gerät.

„The Voice Kids“ kämpft mit schwächelnder Quote

Wie das Branchenfachportal „DWDL“ berichtet, mussten Ayliva und Co. aber einen herben Quoten-Rückschlag einstecken. Mit 1,06 Millionen Zuschauern sowie 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fiel „The Voice Kids“ auf doppelte Tiefstwerte!

Die Show konnte also nicht von dem Quoten-Rückgang von „Let’s Dance“ profitieren. Denn auch die RTL-Sendung kämpfte mit schwächelnder Zuschauerschaft. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 3,25 Millionen Zuschauern zwar stabil. In der Zielgruppe der Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte „Let’s Dance“ einen Marktanteil von 17,1 Prozent.

ZDF-Krimiserie kann hingegen überzeugen

Aber: „Let’s Dance“ fuhr den bislang schwächsten Marktanteil der laufenden Staffel ein (wir berichteten bereits). Gewinner am Freitagabend waren übrigens die „Tagesschau“ und die „heute-show“. Beide Sendungen landeten noch vor „Let’s Dance“.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und auch die ZDF-Krimiserie „Der Alte“ konnte am Abend überzeugen. Insgesamt 4,97 Millionen Zuschauer schalteten ein. Das macht einen Marktanteil von 20,1 Prozent. Davon kann „The Voice Kids“ derzeit wohl nur träumen…