Joachim Llambi: Nach „Let’s Dance“ geht die Nachricht um

Der Freitagabend gehört seit geraumer Zeit bei zahlreichen Tanz-Fans wieder dick im Kalender angestrichen. Die neuste „Let’s Dance“-Staffel flimmert wieder über die TV-Bildschirme! Auch am 28. März lief eine Folge der beliebten Show mit Juror Joachim Llambi. Doch wie viele Menschen schalteten tatsächlich ein? Kurz nach der Ausstrahlung von „Let’s Dance“ herrscht Gewissheit.

Für Joachim Llambi und Co. gab es sowohl eine positive als auch eine negative Nachricht. Wie das Branchenfachportal „DWDL“ berichtet, fuhr „Let’s Dance“ den bislang schwächsten Marktanteil der laufenden Staffel ein.

Joachim Llambi kann Zuschauer nach wie vor begeistern

Doch trotzdem gibt es auch Grund zum Jubeln: Die Gesamt-Reichweite blieb mit 3,25 Millionen Zuschauern stabil. In der Zielgruppe der Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren erzielte „Let’s Dance“ einen Marktanteil von 17,1 Prozent.

Durchschnittlich 740.000 Zuschauer der Zielgruppe schalteten ein. Für einen Spitzenplatz reichte es jedoch nicht. Beim jungen Publikum landete die „Tagesschau“ und die „heute-show“ noch knapp vor „Let’s Dance“.

Sie mussten „Let’s Dance“ als fünftes Paar verlassen

Im Anschluss kam „Exclusiv Spezial – Let’s Dance“ gut beim Publikum an, wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gab. Im Schnitt waren 1,71 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (Martanteil: 15,3 Prozent) dabei, als Frauke Ludowig nach der Show live vom „Let’s Dance“-Parkett berichtete. In der Zielgruppe 14 bis 59 Jahre erzielte die Sendung 13,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren es gute 14,0 Prozent.

Die „Let’s Dance“-Show am Freitagabend mussten übrigens Paola Maria und Massimo Sinató verlassen. Die beiden sind das fünfte ausgeschiedene Tanzpaar.