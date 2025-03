„Let’s Dance“: Nach wirrer Aussage – schmeißt SIE jetzt hin?

Kurz vor Show 5 von „Let’s Dance“ sorgt Influencerin Sandra Safiulov (25), besser bekannt als SelfieSandra, ordentlich für Wirbel. Im Instagram-Chat mit Paralympics-Star Taliso Engel (22) lässt sie die Bombe platzen: „‚Let’s Dance‘ ist viel härter als in der Wildnis!“ Eine Aussage, die überrascht, denn in „7 vs. Wild“ brach sie nach nur acht Tagen ab.

Warum dieser Vergleich? In Neuseeland hatte Sandra mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Doch nun scheint der Tanzwettbewerb sie noch mehr zu fordern – sowohl körperlich als auch psychisch.

„Let’s Dance“-Drama: Gibt SelfieSandra auf?

Bereits in der letzten Woche sprach sie offen über Stress und Selbstzweifel. Die Jury konnte sie mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke nicht überzeugen. Die beiden mussten zittern. Doch im aktuellen Instagram-Video wirkt Sandra überraschend gelassen. „Mir geht’s viel besser als letzte Woche“, erklärt sie.

Sie lobt die gute Versorgung bei „Let’s Dance“: Es gebe Essen, Styling, Haare und Make-up, ganz anders als in der Wildnis. Trotzdem bleibt die Frage: Wenn „Let’s Dance“ für sie härter ist als ein Survival-Abenteuer, steht ihr Aus bevor? Oder schafft sie es, die Jury und das Publikum doch noch zu überzeugen?

RTL zeigt eine neue Ausgabe von „Let’s Dance“ freitags ab 20.15 Uhr auf RTL. Alle Folgen lassen sich auch unkompliziert in der RTL+ Mediathek nachholen.