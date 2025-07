RTL2 verkündet Nachricht – es geht um „Hartz und herzlich“

In der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ werden zahlreiche Menschen aus deutschen sozialen Brennpunkten begleitet. Zuschauer sehen, wie die Protagonisten ihren Alltag meistern, der meist von finanziellen Sorgen und Armut geprägt ist.

Zu den Drehorten gehören die Benz-Baracken in Mannheim. Die „Hartz und herzlich“-Protagonisten rund um Petra, Dieter und Pascal gehören zu beliebtesten Charakteren der Show. Nun kehrt die RTL2-Doku mit neuen Folgen zurück in die Primetime.

RTL2 verkündet die Nachricht

Ab dem 19. August gibt es für die Fans von „Hartz und herzlich“ ein Update aus Mannheim. Zur besten Sendezeit zeigt RTL2 neue Folgen aus den Benz-Baracken. Dort gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Bürgergeld-Empfänger Pascal, der immer noch mit den angehäuften Schulden zu kämpfen hat.

„Mit Schulden in Höhe von rund 20.000 Euro ist er in der Privatinsolvenz. Doch jetzt hat der Bürgergeldempfänger einen Brief bekommen, der das Verfahren gefährden könnte. Wegen Kindergeld in Höhe von über 4.000 Euro, das er unrechtmäßig bezogen hat, droht eine Zwangsvollstreckung“, heißt es in der Programmankündigung des Senders.

RTL2 zeigt neue Folgen

Auch in der Familie von Petra hat sich einiges getan – vor allem bei ihrer Tochter. „Die 20-jährige Selina hat sich trotz geistiger und körperlicher Einschränkung lange gegen die Arbeit in einer Behindertenwerkstatt gewehrt. Doch ihre Einstellung dazu hat sich schon vor einer Weile geändert – jetzt will sie in ihren zukünftigen Alltag reinschnuppern“, heißt es.

Neue Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ ab 19. August immer dienstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.