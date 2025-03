Wincent Weiss: Nach „The Voice Kids“ kann er nicht mehr wegschauen

Nicht nur das Original „The Voice of Germany“ feiert seit mehr als einem Jahrzehnt große Erfolge, auch das Spin-Off „The Voice Kids“ begeistert ein Millionenpublikum. Auch in diesem Jahr begeistert die Suche nach den besten Nachwuchssängern die Fernsehzuschauer, der humorvolle Austausch der Juroren sorgt außerdem für beste Unterhaltung. Im vergangenen Jahr gewann Wincent Weiss mit seinem Talent Jakob die Show.

In diesem Jahr sitzen Wincent Weiss, Stefanie Kloß, Clueso und Ayliva in der Jury und streiten sich um die begabtesten Sänger. Am Freitagabend (7. März) flimmerte die neueste Folge der Castingshow über die Fernsehbildschirme. Am Tag nach der Ausstrahlung herrscht nun Gewissheit.

Wincent Weiss hat einen Grund zur Freude

Für einen besonderen Nervenkitzel sorgt in diesem Jahr der sogenannte „Mute-Buzzer“. Mithilfe dieses Knopfes kann einer der Coaches den anderen Juroren den Mund verbieten, um dann intensiv um das Talent auf der Bühne zu kämpfen. Auch Wincent Weiss möchte in diesem Jahr den Siegerpokal mit nach Hause nehmen, schließlich hat er im vergangenen Jahr bereits sein Talent als Coach unter Beweis gestellt und die Show gewonnen.

Die hitzigen Diskussionen zwischen den Juroren unterhalten die Zuschauer jede Woche aufs Neue. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, haben Wincent Weiss und seine Kollegen auch in dieser Woche einen Grund zur Freude. Denn in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte die Musikshow einen Marktanteil von 9,4 %, 408.000 Menschen schalteten zur Primetime ein.

Beim Gesamtpublikum konnte „The Voice Kids“ immerhin 1,11 Millionen Menschen vor die Fernseher locker. Gegen den RTL-Riesen „Let’s Dance“ kam der Gesangscontest jedoch nicht an. Denn die Tanzshow verzeichnet hier einen Markanteil von stolzen 17,1 Prozent, 3,36 Millionen Menschen fieberten mit den Promis auf dem Tanzparkett mit. Am Ende der zweiten Show mussten sich dann Roland Trettl und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger schweren Herzens verabschieden.

Auch in den kommenden Wochen wird „The Voice Kids“ die Fernsehzuschauer garantiert bestens unterhalten. Wincent Weiss und seine Kollegen suchen weiterhin nach dem besten Nachwuchssänger Deutschlands.