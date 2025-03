Jorge Gonzalez privat: Hat der „Let’s Dance“-Juror nach 25 Jahren einen neuen Mann?

„Hola Chicas!“ Wer bei diesem Satz nicht sofort aufsieht, hat eine wahre TV-Legende verpasst. Doch Jorge Gonzalez ist nicht nur für seine „Chicas“-Sprüche bekannt. Auch mit extravaganten Looks und Outfits sowie besonderen Frisuren aller Art polarisiert der 57-jährige „Let’s Dance“-Juror bei RTL. Sieht das private Leben von Jorge Gonzales genauso bunt und verrückt aus?

Seit dem Jorge Gonzalez das erste Mal bei „Germany’s Next Topmodel“ über den Laufsteg gegangen ist, kann man sich den Choreograf nicht mehr von den TV-Bildschirmen wegdenken. Wie es bei Jorge Gonzalez privat aussieht, verraten wir dir.

Jorge Gonzalez privat: Diese Ausbildung hat der „Let’s Dance“-Juror

Der „Let’s Dance“-Juror und Choreograf Jorge Gonzalez wurde am 11. August 1967 in der Provinz Sancti Spiritus auf Kuba geboren. Der volle bürgerliche Name von Jorge Gonzalez lautet Jorge Alexis González Madrigal Varona Vila. Wie „Gala“ schrieb, war die Homosexualität von Jorge Gonzalez privat ein Grund dafür, dass er seine Heimat Kuba mit 17 Jahren verließ. Im kommunistischen Staat konnte er sich nicht entfalten. Was sicherlich die wenigsten erwarten: An der Comenius-Universität Bratislava in der Tschechoslowakei studierte Jorge Gonzalez mithilfe eines Stipendiums Nuklearökologie. Im Jahr 1991 schloss Jorge Gonzalez sein Studium privat mit dem Magister und der Note 1 ab, ist also diplomierter Atom-Experte.

Doch schon während des Studiums muss dem späteren Juror klar geworden sein, dass es ihn eigentlich in eine andere Richtung zog. In dieser Zeit machte Jorge Gonzalez einige Model-Jobs in Prag. Später war Jorge Gonzalez nicht in der Nuklearökologie tätig. Seit dem Studium ist Jorge Gonzalez als Choreograf von Modenschauen, Stylist und Model tätig – unter anderem arbeitete er schon für das Designer-Label Vivienne Westwood. Mittlerweile lebt Jorge Gonzalez in Hamburg im Stadtteil Harvestehude.

Jorge Gonzalez bei „Let’s Dance“: Kindheitstraum brachte ihn in die Tanzshow

Wie kam Jorge Gonzalez zu „Let’s Dance“? Foto: IMAGO/Future Image

Bekannt wurde Jorge Gonzalez im deutschen TV bei der Erfolgssendung „Germany’s Next Topmodel“ auf ProSieben. Dort löste Jorge Gonzalez im Jahr 2009 Bruce Darnell als Laufsteg-Trainer und Choreograf ab. Mit einer Größe von 1,84 Metern ist Jorge Gonzalez auf High-Heels eine wahre Ikone. Bei den Teilnehmerinnen, seinen „Chicas“, und in den Medien erfreute sich Jorge Gonzalez großer Beliebtheit. Seit dem hatte Jorge Gonzalez einige Gastauftritte in anderen Shows und Sendungen, sicherte sich Werbedeals und Kollaborationen mit großen Marken, hat sogar ein eigenes Parfum. Da er für seine „Chicas“-Sprüche so viral ging, nahm Jorge Gonzalez sogar eigene Songs unter dem Motto auf. Seit 2013 ist Jorge Gonzalez Juror bei „Let’s Dance“ neben Motsi Mabuse und Joachim Llambi. In der slowakischen Version der Tanzshow ist Jorge Gonzalez seit 2022 Juror.

Jorge Gonzalez verriet, dass er als Kind den Traum hatte, Tänzer zu werden. Letztendlich entschied er sich aber doch für eine Karriere als Choreograf und Model. Seine beiden privaten Leidenschaften, Tanz und Mode, verbindet Jorge Gonzalez seit 2012 bei der Tanzshow Ballet Revolucion, wo er als Kostümdesigner tätig ist. Für die Tournee in den Jahren 2022 und 2023 entwarf er Designs, die von kubanischen Tänzern auf der Bühne getragen wurden. Bei „Let’s Dance“ erreichte der Drei-Versprecher von Jorge Gonzalez, als er eigentlich vier Punkte geben wollte Kult-Status unter den Memes. Im Jahr 2023 wagte sich Jorge Gonzalez an eine andere Herausforderung, bei „Raus aus dem Teich“ übernahm er eine Rolle als Synchronsprecher.

Jorge Gonzalez privat: Hat der Juror einen Freund?

Über das private Leben von Jorge Gonzalez ist wenig bekannt. Auf Instagram teilt der Juror immer wieder Fotos am Strand oder aus Urlauben. Was das Liebesleben von Jorge Gonzalez angeht, ist bekannt, dass der Juror 25 Jahre lang mit einem Geschäftsmann zusammen war. Seit 2006 soll Jorge Gonzalez privat sogar verlobt gewesen sein – doch das Paar trennte sich im Jahr 2020. Die Trennung soll nach 25 Jahren aber freundschaftlich ausgegangen sein.

Seit dem teilte der Juror und Choreograf einige Male Videos oder Schnappschüsse auf Instagram, auf denen man ihn mit anderen unbekannten Männern knutschen sah. Die Identität seiner möglichen Partner hielt Jorge Gonzalez stets privat, hat die Fotos aber mittlerweile wieder gelöscht. Über das private Leben von Jorge Gonzalez ist außerdem bekannt, dass er 2023 sehr unter dem Tod seines Hundes namens Willie gelitten hat.

