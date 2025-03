„Let’s Dance“: Zuschauer zögern keine Sekunde – „Habe meinen Fernseher angeschrien“

Das Parkett glüht, die Musik dröhnt und die Tanzschuhe sind geschnürt – willkommen bei „Let’s Dance“! Die 18. Staffel ist schon jetzt ein echter Knaller. Bereits in der ersten Exit-Show gab es krankheitsbedingte Ausfälle und laute Buhrufe. Und auch an diesem Freitagabend (7. März) ist wieder ordentlich was los.

Christine Neubauer (62), die Frohnatur schlechthin, wirbelt mit Tanzpartner Valentin Lusin (38) über das Parkett. Nach einem beeindruckenden Quickstep in der ersten Show, der solide 18 Punkte einbrachte, legt sie jetzt mit einem Cha-Cha-Cha nach. Und wie!

„Let’s Dance“-Star lässt Staunen

Zu den Klängen von „What A Feeling” von Irene Cara brachten Christine und Valentin ordentlich Stimmung in die Bude. Die Jury honorierte die energiegeladene Tanzkunst erneut mit 18 Punkten! Keine Verbesserung, aber auch keine Verschlechterung. Doch wie reagierten die Zuschauer im Netz? Auf Instagram platzen die Fans vor Freude.

+++ Auch spannend: „Let’s Dance“-Star stellt irre Vermutung auf! Ist DAS der wahre Grund fürs Aus? +++

„Christine ist der Wahnsinn! SENSATIONELL“, jubelt ein Zuschauer unter einem „Let’s Dance“-Beitrag. „Klasse, das muss dir erst mal jemand nachmachen mit 62 Jahren, super“, lobt ein User. Christines Elan scheint auch in die Kommentarspalte überzuschwappen. Ein anderer schreit förmlich: „Hab meinen Fernseher angeschrien, weil ich diese Energie sooo sehr gespürt habe.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch nicht alle sind begeistert. Ein Zuschauer meint kritisch: „Ich finde ihre Energie einfach nur nervig und überdreht! Mich reißt weder ihre Leistung vom Hocker noch ihre übertriebene Happiness-Show. Fand z.B. den Tanz von Marie viel besser!“

Ein weiterer Nutzer schreibt: „Ja, es ist toll, dass sie mit 62 Jahren so viel Energie hat. Aber oft stand sie nur vor Valentin und wartete, dass etwas passiert. Ihre Cha-Chas fand ich nicht gut. Insgesamt komplett überbewertet.“ Ob die Reise für Christine bei „Let’s Dance“ weitergeht?

RTL zeigt die beliebte Tanzshow immer freitags zur Primetime. Alle Folgen sind auch in der RTL+ Mediathek abrufbar.