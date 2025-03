„Let’s Dance“-Star stellt irre Vermutung auf! Ist DAS der wahre Grund fürs Aus?

Das Parkett bebt, die Jury staunt, doch für Christina Hänni (35) war der Tanztraum schneller ausgeträumt als gedacht. Gemeinsam mit Comedian Osan Yaran (38) musste sie als erstes Team schon nach der ersten Runde die Tanzfläche räumen. Ein Blitz-Aus, das keiner hat kommen sehen!

Die Fans sind fassungslos. Christina und Osan müssen als Erste ihre Tanzschuhe an den Nagel hängen. Doch warum hat es ausgerechnet dieses Tanzpaar nicht über die erste Show hinausgeschafft? Profi-Tänzer Christian Polanc (46), der das Show-Business kennt wie seine Westentasche, hat eine Theorie…

„Let’s Dance“: Tanzen Comedians aus der Reihe?

In seinem Podcast „Let’s Talk“ packt Polanc aus: „Osan zusammen mit Christina, es tut mir sehr leid, dass die rausgefallen sind, aber es war in der Konstellation heute dann leider, nach dem Tanz und der Bewertung, für mich die offensichtliche Geschichte.“ Dabei haben es laut dem Pofi-Tänzer Comedians besonders schwer.

Polanc weiter: „Ich finde, als Comedian ist es eine tricky Sache bei ‚Let’s Dance‘. Entweder du haust auf die Kacke und es kommt bei den Leuten nicht gut an und du bist deshalb raus, wenn du nicht grandios tanzt. Oder die Leute erwarten den großen Comedian und bekommen dann vielleicht nicht das.“

Ein Tanz ohne Witz, ein Comedian ohne Pointe – das geht bei der beliebten RTL-Show nicht durch! Seine Vermutung sieht Christian nach jahrelanger „Let’s Dance“-Erfahrung bestätigt. „Ich mag da auch falsch liegen, aber das ist so mein Gefühl, was ich über die Jahre hinweg bekommen habe, immer wenn bei uns Comedians waren,“ so der Tänzer. Welches Tanzpaar muss am Freitagabend als Nächstes gehen?

RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags zur besten Sendezeit.