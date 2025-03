„Let’s Dance“: Kurz vor Live-Show – Frauke Ludowig traut ihren Augen kaum

Ihr Name ist das wohl beliebteste Wortspiel in den sozialen Medien – die Rede ist von Moderatorin Frauke Ludowig. Oder sollte man besser sagen: Frau Keludowig?! Bekannt wurde sie vor allem als Gesicht der RTL-Sendung „Exclusiv – das Starmagazin“.

Inzwischen hat sie aber weitaus mehr Projekte – unter anderem ihren Podcast „Frau Keludowig und Tine – exclusiv und ungeschminkt“, den sie gemeinsam mit ihrer Stylistin und langjährigen Freundin Tine Siepmann führt. In der neuesten Folge sprechen die beiden unter anderem über eine „Let’s Dance„-Erfahrung, bei der Frauke beinahe vom Glauben abgefallen wäre.

„Let’s Dance“: Ungewöhnliche Generalprobe

Ein Ausschnitt der 19. Folge „Let’s Polka“ wurde auch auf Instagram geteilt. Darunter heißt es: „Frauke wundert sich, warum bei Let’s Dance gar keine Polka getanzt wird. Zumal ihr liebstes Karnevalslied, also neben Leev Marie, doch auch so heißt. Apropos: Welcher Promi hat eigentlich gute Chancen hat, ganz weit zu kommen? Sagen wir mal so: Frauke und Tine sind da nicht derselben Meinung.“

+++ „Let’s Dance“-Star Leyla Lahouar hat es satt – „Verstehe nicht, warum“ +++

„Weißt du, was für mich eines der Bilder des Abends war? Und da habe ich echt gedacht ‚Ey, das sind so coole Würste!‘ Und zwar haben die den Eröffnungstanz auf dem Flur geprobt. […] Und da tanzen die das, was sie 10 Minuten später auf hohen Hacken auf dem Parkett darbieten, und die stehen da in Hausschlappen. Die Ekat steht da in so billigen Hotelschlappen […] ohne Profil, ohne alles „, staunt Frauke Ludowig.

„Let’s Dance“: Fraukes und Tines Favoriten

Das bringt die RTL-Moderatorin noch immer völlig aus der Fassung, denn das könnte sie von sich keinesfalls behaupten: „Wenn ich im Hotelbett liege und ziehe mir nachts diese Schlappen an und will aufs Klo, dann habe ich schon Mühe diese Dinger hinter meinen Füßen herzukriegen, weil man doch da immer rausfällt, und die tanzt damit Samba und Polka!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Plötzlich kann Tine ihr Lachen nicht mehr zurückhalten. „Ich glaube, bei Let’s Dance hat noch nie jemand Polka getanzt“, witzelt sie. Für Frauke Ludowig völlig unverständlich: „Warum eigentlich nicht? Das ist mein geilstes Karnevalslied: ‚Polka, Polka, Polka‘! Das liebe ich. Da bekomme ich immer gute Laune, genau wie „Leev Marie“ von den Paveiern.“

Über eins weiß Frauke Ludowig dann aber doch bei „Let’s Dance“ Bescheid: die Kandidaten. „Also, da sind ja diesmal auch wirklich so tolle Leute dabei, hier der kleine Pooth […]. Und ich glaube ja, wer ganz große Chancen hat, ist Jeanette Biedermann.“ Tine hat jedoch einen ganz anderen Favoriten: „Ich glaube ja, die SelfieSandra. Man, ist das eine coole Sau. Eine Fröhlichkeit!“ In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob eine von beiden Recht behält.