„Let’s Dance“-Star Leyla Lahouar hat es satt – „Verstehe nicht, warum“

Wenn Träume in Erfüllung gehen – Leyla Lahouar hat das geschafft, wonach viele junge Menschen heutzutage streben: bekannt werden. Der Reality-TV-Star hat in den vergangenen Jahren bereits viele große TV-Formate abgeklappert: Debüt bei „Ex on the Beach“, „Der Bachelor“, „Bachelor in Paradise“, „Dschungelcamp“ und „Promi Big Brother“.

Volltreffer – während sie in drei Dating-Formaten keinen Erfolg hatte, fand sie ihr Liebesglück 2024 im Dschungel mit Mike Heiter. Im Oktober 2024 konnte sie zudem den Sieg bei „Promi Big Brother“ nach Hause fahren. Doch derzeit wird ihr Glück von dunklen Wolken überschattet.

„Let’s Dance“-Star Leyla Lahouar erntet Shitstorm

Derzeit ist Leyla Lahouar erneut Teil einer großen TV-Produktion: Sie ist Kandidatin der diesjährigen „Let’s Dance„-Staffel. Die allgegenwärtige TV-Präsenz der Reality-Bekanntheit stößt einigen Zuschauern sauer auf und das geben sie der 29-jährigen auch deutlich zu spüren, wie sie selber in ihrer Instagram-Story offenbart: „Ehrlich gesagt, habe ich noch nie so viel Hate bekommen wie jetzt, seitdem ich bei ‚Let’s Dance‘ bin. Ich verstehe nicht, warum!“

+++ Joachim Llambi: Kurz nach „Let’s Dance“ folgt die bittere Quittung +++

Doch das war noch längst nicht alles – in der ersten richtigen „Let’s Dance“-Show (28. Februar) musste Leyla Lahouar krankheitsbedingt aussetzen. Ein gefundenes Fressen für ihre Hater. „Warum machst du Werbung, wenn du krank bist und im Bett bleiben solltest?“ Da platzt Leyla Lahouar endgültig die Hutschnur: „Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich jeden Tag neun Stunden tanze oder ob ich eine Minute in die Kamera spreche, oder?“

„Let’s Dance“-Bekanntheit Leyla Lahouar: Kameras begleiten ihre Hochzeit

Getrau dem Motto „Alle guten Dinge sind drei“ missfällt einigen noch ein weiterer Fakt: Mike und Leyla lassen sich bei ihrer Hochzeit von einem Kamerateam begleiten. Fans können das Event über einen kostenpflichtigen „Wedding-Pass“ miterleben. Dafür hagelt es vor allem auf TikTok mächtig Kritik.

„Diese Beziehung wird so ausgeschlachtet. Ich find die beiden auch einfach nur unangenehm, aber nach dem Promi BB Antrag war doch klar, dass die live Hochzeit folgt“, lautet nur einer von vielen negativen Kommentaren. Entgegen aller Kritik erklärt Leyla, dass es sich um ein authentisches Erlebnis handeln soll und „mit Kameras, die uns begleiten, aber nicht die Geschichte erfinden“. Wie das Ganze schlussendlich vonstatten geht, bleibt abzuwarten!

RTL zeigt „Let’s Dance“ immer freitags um 20:15 Uhr. Anschließend ist die beliebte Tanzshow auch in der RTL+ Mediathek abrufbar.