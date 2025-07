„Let’s Dance“-Star Diego Pooth & Louisa: Süßer Familienzuwachs!

Ihre Fernbeziehung ist vorbei! „Let’s Dance“-Star Diego Pooth und Louisa Büscher zeigten sich bei der Berlin Fashion Week eng verbunden.

Auf dem roten Teppich kuschelten sie sich vor den Kameras immer wieder aneinander. Bei der Marc-Cain-Fashionshow strahlte das Paar vor Glück und plauderte private Details aus. Sie freuten sich kürzlich über ein neues Familienmitglied.

Let’s Dance-Star Diego Pooth: Liebe als Neustart in Berlin

Seit über einem Jahr sind Diego und Louisa ein Paar. Während Diegos Auftritt bei „Let’s Dance“ unterstützte sie ihn voller Hingabe.

„Ich wohne seit zwei Wochen in Berlin! Ich bin nach Charlottenburg-Wilmersdorf gezogen“, verriet Louisa der „Bild“. Gemeinsames Wohnen ist zwar geplant, aber aktuell hat jeder noch seine eigene Wohnung.

Kürzlich kauften sich die beiden Familienzuwachs in Form einer Hundedame: Daisy, eine französische Bulldogge. „Sie ist neun Wochen alt“, erzählte der „Let’s Dance“-Star. Passend dazu trägt Louisa eine goldene „D“-Kette um den Hals: „Die ist von Diego. Passt aber auch zu Daisy.“

Modeln und Familienbande

Louisa arbeitet nebenbei als Model, läuft jedoch nicht auf der Berlin Fashion Week. Sie erklärte der „Bild“: „Ich habe bisher nur Showroom-Jobs neben meinem Studium gemacht.“

Mit Diegos berühmter Mutter, Verona Pooth, versteht sich Louisa hervorragend: „Wir sind ganz eng, sehen uns total oft. Das ist wirklich richtig schön.“

Das verliebte Paar genießt offensichtlich die gemeinsame Zeit in Berlin. Als „Let’s Dance“-Star und Student an der Code University jongliert Diego Pooth Studium und Liebe gekonnt. Mit Louisa an seiner Seite scheint er einen großen Schritt in Richtung gemeinsamen Lebensweg zu gehen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.

