Let’s Dance: Nach Aus von Christine Neubauer – RTL-Zuschauer wollen jetzt nur eins

Diesmal ist es wohl endgültig! Schauspielerin Christine Neubauer ist zum zweiten Mal bei „Let’s Dance“ ausgeschieden. Am Freitagabend (2. Mai) war Schluss für die 62-Jährige und ihren Tanzpartner Valentin Lusin.

Neubauer wurde eigentlich schon vorher bei der Tanz-Show von den RTL-Zuschauern herausgewählt, kehrte nur aufgrund eines Ausfalls von Simone Thomalla zu „Let’s Dance“ zurück. Nun kassierte die Schauspielerin eine erneute Absage – und die „Let’s Dance“-Fans haben auch schon die nächste Kandidatin auf der Abschussliste.

Let’s Dance: Zuschauer reagieren auf Christine Neubauers‘ Exit

In einer emotionalen Performance gab Christine Neubauer noch einmal alles auf dem „Let’s Dance“-Parkett, tanzte in der „Magic Moments“-Motto-Show für ihren toten Vater. Die gefühlvolle Stimmung hielt auch danach noch an. Noch bevor Neubauer wusste, dass sie die Sendung verlassen muss, verabschiedete sie sich. „Also mir geht durch den Kopf, dass ich unglaublich dankbar bin und mich jetzt schon verabschieden möchte. Das war für mich wirklich das größte Geschenk“, erklärt sie, bevor die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski ihr Aus verkünden.

Das Ergebnis überrascht die 62-Jährige dann dennoch ein wenig, hinterlässt aber nicht die gleichen Gefühle wie ihr erstes Aus in der Show. „Diesmal bin ich nicht in Schock. Diesmal bin ich stolz und zufrieden, dass ich so weit gekommen bin“, gesteht sie nach der Sendung im Gespräch mit Frauke Ludowig.

Auch die „Let’s Dance“-Zuschauer sind mit dem Ausscheiden von Christine Neubauer offensichtlich fein. Auf dem Instagram-Account der Show heißt es unter anderem: „Endlich, die hält ja keiner aus“, „Perfekt, es hat die Richtige getroffen“ und „Absolut richtige Entscheidung, fand sie nicht gut heute“.

++ „Let’s Dance“-Star Joachim Llambi platzt der Kragen: Eine Grenze wurde überschritten ++

Let’s Dance-Zuschauer stänkern gegen Kandidatin

Im Viertelfinale am nächsten Freitag (9. Mai) stehen dann nur noch fünf Paare auf dem RTL-Parkett. Wenn es nach vielen Zuschauern geht, ist jetzt schon klar, wer die Sendung an diesem Abend verlassen soll: Selfiesandra.

„Nächste Woche Sandra raus!“ und „Wann fliegt Sandra endlich mal raus?“ kommentieren etwa zwei „Let’s Dance“-Zuschauer auf Instagram. Ein anderer deutet ebenfalls an: „So und nächste Woche den Juryliebling raus! Dann hat das Rumgestampfe auch endlich ein Ende!“

Einige Fans können die Stimmung gegen die „Let’s Dance“-Kandidaten nicht verstehen, finden, dass jeder Teilnehmer Respekt und Lob verdient hat. Am Ende ist es auch bei „Let’s Dance“ wie oft im Leben – alles Geschmackssache.