„Let’s Dance“: Zuschauer genervt – „Es wird auf die Tränendrüse gedrückt“

RTL bringt die Emotionen zum Kochen! Bei „Let’s Dance“ stehen an diesem Freitagabend (2. Mai) die Magic Moments an. Promis erzählen mit ihren Tänzen Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Wer sorgt für Gänsehaut und wer muss zittern?

Magic Moments gehören zu den emotionalen Highlights der Show. Die Promis tanzen Freestyle, erzählen persönliche Geschichten. Einblicke in Privates, die oft für Tränen im Studio und bei den Zuschauern sorgen. Auch tänzerisch sind diese Momente absolute Höhepunkte. Wie bewegend es wird? RTL gibt mit der Songwahl erste Hinweise!

„Let’s Dance“: Zuschauer haben eine Vermutung

Taliso Engel und Patricija Ionel tanzen zu „Heart Of Courage“ von Two Steps From Hell. Der Titel verrät’s: Es wird ein epischer Tanz voller Mut und Stärke! Selfiesandra und Zsolt Sándor Cseke wählen „I Have Nothing“ von Whitney Houston. Ein gefühlvoller Ausdruckstanz über Sehnsucht und Verletzlichkeit.

Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster mixen Songs wie „Run Boy Run“ von Woodkid. Ein Tanz über Fabians Weg als Sportler. Marie Mouroum und Alexandru Ionel rocken zu „Mission Impossible Theme“ von Hans Zimmer. Ein starker Tanz, inspiriert von Maries Stuntkarriere.

Diego Pooth und Ekaterina Leonova tanzen zu „Interstellar Theme“ von Hans Zimmer. Ein visionärer Tanz über Identität und Zukunft. Christine Neubauer und Valentin Lusin setzen auf „Amoi seg ma uns wieder“ von Andreas Gabalier. Ein vermutlich persönlicher Tanz voller Trauer. Auf Instagram brodelt die Spannung.

„Ich bin gespannt“ und „Freue mich mega“, kommentieren Fans fleißig unter einem Instagram-Beitrag. Aber es gibt auch Kritik: „Auf die Tanzduelle freu’ ich mich schon. Mal sehen, was Frau Neubauer so aufs Parkett bringt. Magic Moments kann ich gerne drauf verzichten. Da wird mal wieder mehr oder weniger auf die Tränendrüse gedrückt.“ Ein anderer Fan wirft ein: „Es wäre schön, wenn die Punkte gerecht ausfallen würden.“