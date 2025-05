Let’s Dance: Kurz vor Viertelfinale – RTL macht es offiziell

Es sind nur noch wenige Wochen, dann ist die aktuelle „Let’s Dance“-Staffel auch schon wieder vorbei. Im großen Finale am Freitag in drei Wochen (23. Mai) wird der „Dancing Star“ 2025 gekürt. Christine Neubauer muss auf diesen Titel schon mal verzichten, die Schauspielerin flog am Freitag (2. Mai) zum zweiten Mal aus der Sendung (hier mehr).

Während es für Neubauer und ihren Tanzpartner Valentin Lusin also schlechte Nachrichten gab und das Tanzpaar den Einzug ins Viertelfinale verpasste, hat RTL einen Tag nach der Sendung Grund zur Freude.

Let’s Dance: Jetzt ist es offiziell

Seit Jahren gilt „Let’s Dance“ als Erfolgsformat für RTL – das zeigte sich auch in dieser Woche wieder. Die Tanz-Show konnte gewohnt starke Einschaltquoten verbuchen, laut Branchenmagazin „DWDL“ schalteten insgesamt 3,1 Millionen Menschen am Freitag um 20.15 Uhr ein. Zwar ist das ein Tiefstwert für die aktuelle Staffel, der Marktanteil von 16,1 Prozent spricht aber für das Format. Laut „DWDL“ haben einfach weniger Menschen angesichts des absoluten Sommer-Wetters abends den TV eingeschaltet.

Mit rund 650.000 Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war „Let’s Dance“ nach der „heute-show“ zudem immerhin die zweiterfolgreichste Sendung zur Primetime. Mit einem Marktanteil von 17,6 Prozent konnte der Kölner Sender an diesem Freitag sogar gut einen Prozentpunkt besser abschneiden als in den Vorwochen.

Let’s Dance: RTL feiert Quoten-Erfolg

Auch mit dem „Exclusiv Spezial“ nach der Live-Show und dem Ausscheiden von Christine Neubauer konnte RTL punkten. Insgesamt 1,62 Millionen Zuschauer wollten die Nachberichterstattung von Frauke Ludowig sehen – in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil noch bei 13,2 Prozent.

Damit ließ der Kölner Sender die anderen Privatsender quotenmäßig hinter sich, kam zudem am Freitag auf einen Tagesmarktanteil von 11 Prozent in der wichtigen Zuschauer-Zielgruppe. Dabei hatte der TV-Tag zunächst schwer gestartet: Sowohl „Punkt 8“ als auch „Punkt 12“ taten sich mit Marktanteilen von unter fünf Prozent schwer.