„The Voice“: Kaulitz-Brüder ziehen die Reißleine – jetzt meldet sich der Sender

Sie zählten zu den beliebtesten Coaches der Prosieben-Show „The Voice“ und versorgten die Fernsehzuschauer durch ihre flippige Art mit bester Unterhaltung.

Doch nachdem bereits bekannt wurde, dass weder Giovanni Zarrella noch Ronan Keating in der kommenden „The Voice“-Staffel in der Jury sitzen werden, müssen nun auch Fans der Kaulitz-Brüder ganz stark sein.

„The Voice“ bekommt Rundumerneuerung

Denn nun wurde bekannt, dass auch die allseits beliebten Kaulitz-Brüder in der kommenden „The Voice“-Staffel fehlen werden. In ihrem gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf auf Hollywood“ gaben Bill und Tom ihren Ausstieg bekannt. Überraschend sei das Ende ihrer Coaching-Tätigkeit für die Musiker nicht gekommen, Tom berichtet: „Eigentlich war uns die ganze Zeit klar, dass wir nicht mehr dabei sind.“

Die Kaulitz-Brüder hätten nämlich lediglich einen Vertrag für eine Staffel von „The Voice“ unterschrieben gehabt. Um für eine weitere Staffel der Gesangsshow als Coaches zu arbeiten, fehle den Brüdern nämlich schlicht und einfach die Zeit. Noch in diesem Jahr gehen Bill und Tom mit ihrer Band auf Tour und spielen zusätzlich auf verschiedenen Festivals. Für die zeitintensiven Dreharbeiten ist der Terminkalender einfach zu voll.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Auch Giovanni Zarrella hatte seinen Ausstieg zuvor mit fehlenden zeitlichen Kapazitäten begründet. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Spot on News findet der Senderchef von Prosieben und Sat.1 versöhnliche Worte: „Klar ist: Coach-Wechsel gehören zum Konzept der Show: In jeder Staffel ‚The Voice of Germany‘ sitzen große Musiker:innen am Buzzer und in unserer #TVOG-Familie ist für neue Gesichter genau wie für große Wiedersehen immer Platz.“ Die Türen scheinen also auch für die Kaulitz-Brüder offen zu bleiben.

Auch Bill und Tom schließen eine Rückkehr zu „The Voice“ in der Zukunft nicht aus und bekräftigen: „Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Daran lag es nicht. Und vielleicht kommen wir ja auch irgendwann mal wieder.“