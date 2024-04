„The Voice of Germany“ – Aus bei TV-Show! Fernsehstar verkündet es selbst: „Ich hab’s geliebt“

„The Voice Of Germany“ ist eine der beliebtesten Shows im deutschen Fernsehen. Die Casting-Show lebt von tollen Kandidaten, aktuellen Popsongs und natürlich ganz besonders von den Coaches, die um die besten Gesangtalente batteln.

Im Kampf um die aussichtsreichsten Stimmen müssen sich die Coaches so einiges einfallen lassen. Schließlich darf ein begehrter Kandidat bei den Blind Auditions selbst entscheiden, in welches Team er oder sie gehen möchte. Das sorgt für viel Entertainment.

„The Voice of Germany“ – 2023 gewann das Team Kaulitz

2024 gibt es eine große Veränderung , die viele Fans enttäuschen wird. In der 13. Staffel konnten sich die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz mit ihrem Schützling Malou Lovis Kreyelkamp durchsetzen. Auf dem zweiten Platz landete das Talent von Giovanni Zarella. Der beliebte Moderator und Sänger ist selbst durch eine Castingshow berühmt geworden: 2001 nahm er an der zweiten Staffel von „Popstars“ teil und wurde Teil der Popgruppe Bro’Sis, zusammen mit Ross Anthony.

Die Zeiten der Band sind lange vorbei, inzwischen ist Giovanni Zarella solo erfolgreich und begeistert viele Fans mit seiner eigenen Unterhaltungsshow im ZDF. Sein Job als Coach bei „The Voice of Germany“ im Jahr 2023 war für ihn eine Premiere. Am Sonntag (14. April) haben Sat.1/ProSieben und Giovanni Zarella bekannt gegeben, dass der beliebte Moderator die Sendung nach nur einer Staffel schon wieder verlassen wird. Nach Ronan Keating ist er bereits der zweite Star, der 2024 nicht wieder dabei ist.

Giovanni Zaralla nach Show-Aus: „Ich hab’s geliebt“

In einem Real auf Instagram gibt Giovanni Zarella bekannt, warum er die quotenstarke Sendung bereits nach einer Staffel wieder verlässt: „In meiner Welt ist so, wenn ich etwas mache, dann mit 100 Prozent. 100 Prozent Liebe, Aufmerksamkeit und Leidenschaft. Und diese 100 Prozent sind für die nächsten Monate auf jeden Fall erreicht. Denn vor allem möchte ich für meine Familie da sein. Das ist das Allerwichtigste. Weil das so ist, habe ich jetzt schweren Herzens dem ‚The Voice of Germany‘ gesagt, dass ich 2024 als Coach nicht zur Verfügung stehe.“

Der 47-Jährige gibt an, dass er auch weiterhin seine Talente unterstützen werde. Er geht scheinbar schweren Herzens und bedankt sich bei den Kollegen: „Eine große Umarmung an das gesamte Team bei ‚The Voice of Germany‘. Ich hab’s geliebt. Ciao.“