„The Voice of Germany“-Entscheidung sorgt für Fassungslosigkeit: „Katastrophe“

So langsam aber sicher geht es in die heiße Phase. Nach den Castings sind wir bei „The Voice of Germany“ mittlerweile bei den Battles angelangt und dort kann es bekanntlich auch gerne mal heiß her gehen. Eher ein laues Lüftchen versprühten dagegen Shirins Kandidaten Lorenz und Finja.

Der Rapper aus Altentreptow in Mecklenburg-Vorpommern und die Sängerin aus Aachen sollten den Song „Nein“ von Sido und Doreen aus dem Jahre 2008 performen. Ein Auftritt, der schon kurz nach Beginn des Songs zum Scheitern verurteilt war. Verhaspelte sich „The Voice of Germany“-Kandidat Lorenz doch komplett, setzte sogar einige Momente komplett aus, um dann wieder in den Takt zu finden.

„The Voice of Germany“-Entscheidung sorgt für Unverständnis

Und auch Finja überzeugte nicht wirklich mit ihrer Stimme. Ein Auftritt, bei dem am Ende wohl nicht nur die beiden Interpreten froh waren, dass er vorbei war. Das sahen die Coaches, allen voran Shirin David (die bald zusammen mit Helene Fischer auf der Bühne stehen soll), jedoch ganz anders.

Sie nutzte eine neue Regel in der Castingshow von ProSieben und Sat.1 und schickte einfach beide eine Runde weiter. Begründung: Trotz Aussetzers hätte der Rapper wieder in den Song gefunden. Dazu komme, dass Finja sich nicht habe aus der Ruhe lassen können.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Worte, die bei den Zuschauern wohl überwiegend auf Unverständnis stießen. Auf Instagram nämlich üben die Fans harsche Kritik an der Entscheidung. „Klingt jetzt wahrscheinlich hart, und so leid es mir tut, aber ich hätte beide nicht mitgenommen. Bei den Fights werden die Zwei untergehen“, schreibt beispielsweise eine Followerin. Eine andere ergänzt: „Gott wie schlecht. Und dann beide weiter????? Und das auf Kosten von zwei anderen Talenten?! Schadeeeeee.“

Mehr Nachrichten:

Während eine Dritte lästert: „Dieses Jahr ist ‚The Voice‘ eine totale Katastrophe.“ Und ein Vierter meckert: „Hätte keinen von beiden mitgenommen. Die Entscheidung kann ich echt nicht nachvollziehen, weil sie so gute Leute in ihrem Team hat. Absolut unverständlich, was sie in den beiden sieht. Die haben nächste Runde keine Chance.“ Na, dann sind wir ja mal gespannt…