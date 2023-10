„Wetten, dass…?“ – dieser Weltstar macht Helene Fischer Konkurrenz

Thomas Gottschalk macht ernst: Am 25. November soll „Wetten, dass…?“ zum aller letzten Mal über die Bühne gehen. Zum großen Finale der Samstagabendshow im ZDF lässt sich der Showmaster nicht lumpen und lädt hochkarätige Stars zu sich auf sein Wettsofa ein.

Neben den außergewöhnlichen Wettideen seiner Kandidaten sorgt natürlich auch das Line-Up für großes Interesse an der Sendung, die am 25. November 2023 live aus der Messehalle in Offenburg übertragen wird.

„Wetten, dass…?“ – Show der Superlative

„Wetten, dass…?“ galt schon immer als die beliebteste und spektakulärste Samstagabend-Show im deutschen Fernsehen, deutsche Promis geben sich hier die Klinke in die Hand: Iris Berben, Katarina Witt, Heidi Klum und Hape Kerkeling nahmen immer wieder gern als Wettpaten in der Sendung teil. Und auch das Aufgebot an internationalen Acts in der Live-TV-Show, die 1981 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, kann sich sehen lassen: Weltstars wie Michael Jackson, Tina Turner, Elton John, Madonna und Robbie Williams bescherten dem ZDF hohe Einschaltquoten.

Um so spannender, welche Hochkaräter zum großen Showfinale auftreten werden. In den Medien wurde schon viel gerätselt, wen sich Deutschlands bekanntester Entertainer zum Ende seiner Karriere in die ZDF-Unterhaltungssendung einlädt. Einige Namen sickerten bereits durch.

„Wetten, dass…?!“ – DIESER internationaler Superstar ist dabei

Deutschlands Schlager-Ikone Helene Fischer hat bereits zugesagt, als weiterer Promi wurde Shirin David bekannt gegeben. Die 28-jährige Deutschrapperin verdient sich gerade als „The Voice of Germany“-Jurorin ihre Brötchen. Doch der wahre Hammer kommt erst noch: Weltstar Cher hat zugesagt! Die Sängerin und Oscar-Preisträgerin wird für „Wetten dass…?“ extra aus den USA anreisen. Ihre Songs „Believe“ und „Strong enough“ sind absolute Klassiker der Popgeschichte. Zuletzt veröffentlichte Cher 2018 ihr Album „Dancing Queen“ und war auf ihrer Welttournee 2019 auch in Deutschland live zu sehen.

Ganz nebenbei bemerkt wird Thomas Gottschalk also nicht die älteste Person auf der „Wetten dass…?!“-Bühne sein. Lange war ihr Alter ein wohlgehütetes Geheimnis, inzwischen ist bekannt: Cher ist 77. Allerdings müssen wir zugeben: Cher sieht wesentlich besser aus als Tommy. Aus ihren Schönheits-OPs hat der Megastar niemals einen Hehl gemacht.