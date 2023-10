„Wetten, dass..?“: Gottschalk will besonderen Gast – und kassiert eine bittere Absage

Es war DIE Nachricht für alle Fans: Thomas Gottschalk wird ein letztes Mal für die Samstagabend-Show „Wetten, dass..?“ vor der Kamera stehen. Seit 1987 ist der 73-Jährige das Aushängeschild des Formats. Nun sendet das ZDF die letzte Folge mit dem Kult-Moderator. Klar also, dass die Sendung unvergesslich werden soll. Angefangen bei der Gästeliste. Doch ein geladener Gast hat bereits abgesagt. Der Grund ist unglaublich.

„Wetten, dass..?“: Thomas Gottschalk lädt IHN ein

Über die Jahre hat Thomas Gottschalk schon so einiges in der ZDF-Sendung erlebt. Kein Wunder, dass ihm der Abschied mindestens genauso schwerfällt, wie den Fans selbst. „Erstmal meinen ehrlichen Dank an alle, die sich hier bei Instagram direkt an mich gewendet haben. Eure Meinung ist mir wichtig und fast alle können meinen Entschluss nachvollziehen, bei der nächsten Ausgabe von „Wetten, dass..?“ den Stecker zu ziehen. Einige bedauern es – mir fällt es auch nicht leicht“, sagt der Moderator in einem Statement.

++ ZDF: Moderatoren-Wechsel! Zuschauer müssen sich umstellen ++

Nun möchte er aber das Beste aus der letzten Folge machen und ganz besondere Gäste auf seiner legendären Couch empfangen. Wer darf da nicht fehlen? Samuel Koch. Der 36-Jährige war bereits Kandidat in der Sendung und dürfte vielen Zuschauern durch seinen tragischen Unfall im Gedächtnis geblieben sein.

„Wetten, dass..?“: Koch wird nicht dabei sein

Gegenüber „Bild“ erzählt Thomas Gottschalk neulich, dass er Samuel Koch gerne in der letzten Ausgabe dabei hätte: „Nachdem sich unser beider Leben mit dem Unfall bei ‚Wetten, dass..?‘ auf tragische Weise verknotet hat, begegnen wir uns zu ganz unterschiedlichen Anlässen immer wieder und freuen uns jedes Mal, wenn wir uns sehen. Samuel ist immer gut drauf, gibt mir nie das Gefühl, irgendwie ‚Schuld‘ an seinem Schicksal zu sein.“ Doch nun kassiert der Moderator einen Korb.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte Samuel Koch neulich: „Ich hatte vor der Einladung eine Veranstaltung an einem Mannheimer Gymnasium zugesagt. Das hat mir die Entscheidung abgenommen.“ Ganz frei nach dem Motto: Versprochen ist versprochen. Schade!

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt die letzte „Wetten, dass..?“-Folge mit Thomas Gottschalk als Moderator am 25. November 2023 ab 20.15 Uhr.