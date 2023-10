ZDF: Moderatoren-Wechsel! Zuschauer müssen sich umstellen

Die Temperaturen werden kälter, der erste Schnee naht – und damit auch die Wintersaison. Für das ZDF heißt das: Die Wintersport-Übertragungen gehen wieder los.

Dabei wird es im ZDF zum Start der Wintersport-Saison einige Änderungen geben. Die Zuschauer werden neue Gesichter sehen, müssen sich ein wenig umstellen.

ZDF: Stiefvatter übernimmt den Ski alpin Weltcup

Seit 2020 steht sie für das ZDF vor der Kamera, jetzt macht sie den nächsten Karrieresprung: Amelie Stiefvatter, die aktuell den Sport im ZDF-Morgenmagazin moderiert, wird ab sofort die Moderatorin des Ski alpin Weltcups im zweiten deutschen Fernsehen übernehmen.

„1 Monat bis Sölden“, schrieb Stiefvatter zuletzt bei Instagram und verriet dann: „Mein Kindheitstraum wird wahr – ich darf die ZDF-Zuschauer durch die Ski alpin Weltcup Saison begleiten. Und das auch noch an der Seite des wunderbaren Marco Büchel.“ Am 28./29. Oktober findet in Sölden mit einem Riesenslalom der Auftakt der Frauen und Männer statt. Dann ist Stiefvatter zum ersten Mal live im TV zu sehen.

Stiefvatter tritt im Übrigen in die Fußstapfen von Lena Kesting. Im vergangenen Winter hatte Kesting noch die Moderation des Ski alpin Weltcups übernommen, sie wechselt zur neuen Saison aber zum Skispringen. Dort ersetzt sie Norbert König, der künftig nur noch die Nordische Kombination moderieren wird.

So stellt sich das ZDF in diesem Winter auf

Beim Biathlon übernimmt weiterhin Alexander Ruda die Moderation. Seine Experten sind Laura Dahlmeier und Sven Fischer. Darüber hinaus sind Florian Zschiedrich (Langlauf & Bob) und Kristin Otto (Rodeln) für das ZDF als Moderatoren im Einsatz. Katrin Müller-Hohenstein, Rudi Cerne und Katja Streso führen abwechselnd im ZDF-Studio durch die langen Wintersport-Sendestrecken.