„Wetten, dass..?“: Gottschalk will Megastar für seine letzte Sendung

Es ist das Ende einer Ära. Am 25. November 2023 wird Thomas Gottschalk ein letztes Mal „Wetten, dass..?“ im ZDF moderieren. Ein letztes Mal wird die Showlegende die verrücktesten Wetten präsentieren, mit seinem Wettkandidaten schnacken und absolute Superstars auf seiner Couch begrüßen.

Wer genau auf dem bekannten, roten Sofa sitzen wird, ist bislang noch unklar. Zuletzt war gemunkelt worden, dass Samuel Koch zu „Wetten, dass..?“ kommen könne. Klar ist jedoch, wer wohl nicht dabei sein wird. So scheint Thomas Gottschalk in seiner letzten Sendung auf Michelle Hunziker als Co-Moderatorin verzichten zu müssen.

Thomas Gottschalk will Justin Timberlake für letzte „Wetten, dass..?“-Sendung

Dafür hat der Mann mit der prägnanten Lockenmähne aber einen klaren Wunsch, wer ihn denn in Offenbach besuchen möge. Und wer Gottschalk in den vergangenen „Wetten, dass..?“-Jahren beobachtet hat, der weiß: Der Mann denkt groß.

Justin Timberlake und Thomas Gottschalk im Jahre 2006. Foto: IMAGO / Sven Simon

Auf Instagram verriet der 73-Jährige nun, dass er sich Justin Timberlake wohl ganz gut vorstellen könnte. In seiner Story schrieb Gottschalk: „Irgendwann saß Justin Timberlake neben mir auf der ‚Wetten, dass..?‘-Couch. Heute sitzt er bei ‚Hot Ones‘ und testet hot sauces“, dazu fragte der Moderator seine Follower: „Warum sollte er am 25.11. zu ‚Wetten, dass..?‘ nach Offenburg kommen?“

Kommt Justin Timberlake zu „Wetten, dass..?“

Und die sparten nicht an Erklärungsversuchen. „Weil das seine letzte Chance ist“, bekam Gottschalk beispielsweise als Antwort. Oder: Damit er endlich mal wieder in eine anständige Show kommt.“ Ein anderer User ergänzte: „Großartiger Künstler, sympathisch und down to earth.“ Während ein anderer witzelt: „Damit Cher nicht alleine auf der Couch sitzt.“

Ausgeschlossen ist ein Auftritt von Justin Timberlake mit Sicherheit nicht. Hat doch seine Band *NSYNC mit „Better Place“ zuletzt den ersten gemeinsamen Song nach zwei Jahrzehnten Bandpause veröffentlicht. Zwar sagte Boyband-Kollege Lance Bass dem „NME“-Magazin, dass es aktuell keine konkreten Pläne für eine längerfristige Reunion gebe. Doch ausgeschlossen hat es der 44-Jährige auch nicht. Die Ankündigung einer neuen Tour oder gar einer neuen Platte bei „Wetten, dass..?“ wäre also eine Sensation. Und damit der würdige Abschluss einer großen TV-Show.