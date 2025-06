Formel 1: Aufregung nach Kanada-GP – FIA verkündet Entscheidungen

Der Kanada-GP war schon mehrere Stunden vorbei, da mussten einige Formel-1-Stars noch etwas zittern. Denn die FIA kündigte nach dem Rennen Untersuchungen gegen einige Piloten an.

Und es folgten zahlreiche Entscheidungen gegen die Formel-1-Fahrer! Vor allem ganz vorne drohte ein Hammer: Denn auch gegen George Russell wurde untersucht, nachdem sich Red Bull beschwert hatte. Mittlerweile herrscht bei allen Teams Gewissheit.

Formel 1: FIA-Entscheidungen sind da!

Es war mal wieder ein wildes Formel-1-Rennen – allerdings schon wieder kurz vor dem Ende! Lange passierte nicht sonderlich viel, der Kanada-GP drohte langweilig zu werden. Doch kurz vor dem Ende kam Bewegung auf. Erst kollidierten Lando Norris und Oscar Piastri. Norris konnte das Rennen nicht mehr zu Ende fahren (hier mehr dazu).

Als das Safety-Car rauskam, war’s das. Denn es waren nur noch wenige Runden, die gefahren werden mussten. Doch genau hier wurde es spannend: Hierbei soll es zu einigen Vorfällen gekommen sein, weshalb die FIA nach dem Kanada-Rennen gegen zahlreiche Fahrer Untersuchungen einleitete.

Besonders im Fokus war dabei Russell, der bei einer Situation auf den Gegengeraden hinter dem Safety-Car abrupt abbremste und Max Verstappen hinter ihm überraschte. Der Red-Bull-Star fuhr kurz vorbei, ließ sich dann wieder zurückfallen – beides ist eigentlich verboten, weshalb Red Bull sich nach dem Rennen zurecht beschwert hatte. Die FIA allerdings sah das anders und lehnte die Beschwerde des österreichischen Rennstalls ab. In den Augen der Richter hat Russell nicht unverhältnismäßig verzögert, weshalb er den Sieg behalten wird.

Strafe für Norris

Und dann waren da noch sieben andere Formel-1-Piloten, die untersucht wurden: Lance Stroll, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Oscar Piastri und Kimi Antonelli. Was war hierbei passiert? Sie hatten nach dem Rennende in der Ehrenrunde überholt – was eigentlich nicht unüblich ist. Jedoch war da die Safety-Car-Phase offiziell noch nicht beendet.

Eigentlich galt das Überholverbot also auch in dieser Ehrenrunde. Glück im Unglück bei allen Beteiligten: Es bleibt nur bei Verwarnungen. Bei weiteren Vergehen in Zukunft wird es heftigere Konsequenzen geben, erklärt die FIA.

Eine Strafe gibt es für Lando Norris nach seinem Crash mit Teamkollegen Piastri. Der Brite hatte Schuld am Unfall, weshalb er mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt wurde. Da er allerdings das Auto nach der Kollision abstellen musste, hat die Strafe keine weiteren Konsequenzen.