Formel 1 – Kanada-GP im Live-Ticker: Qualifying in Montreal läuft! Wer holt sich die Poleposition?

Eine Woche Pause gehabt, nun geht es in der Formel 1 weiter Schlag auf Schlag! An diesem Wochenende ist die Königsklasse in Kanada zu Gast. In Montreal wollen die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris den nächsten Schritt in Richtung WM-Titel machen.

Doch da wird Max Verstappen etwas dagegen haben. Der vierfache Formel-1-Weltmeister erlebt derzeit keine einfache Saison, macht sich dennoch Hoffnungen, beim Kanada-GP seine beiden Rivalen auszustechen. Wird das dem Niederländer am Sonntag (15. Juni) gelingen?

Formel 1 – Kanada-GP im Live-Ticker

In Spanien dominierten die McLarens zuletzt das Formel-1-Feld: Oscar Piastri sicherte sich Platz eins auf dem Podium, dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Lando Norris. Überraschend schaffte es Charles Leclerc mit seinem Ferrari auf den dritten Platz. Wie wird das nun in Kanada sein? In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Zeitplan Kanada-GP

1. Freies Training: Freitag, 13. Juni 2025, 19.30 Uhr

Freitag, 13. Juni 2025, 19.30 Uhr 2. Freies Training: Freitag, 13. Juni 2025, 23.00 Uhr

Freitag, 13. Juni 2025, 23.00 Uhr 3. Freies Training: Samstag, 14. Juni 2025, 18.30 Uhr

Samstag, 14. Juni 2025, 18.30 Uhr Qualifying: Samstag, 14. Juni 2025, 22.00 Uhr

Samstag, 14. Juni 2025, 22.00 Uhr Rennen: Sonntag, 15. Juni 2025, 20.00 Uhr

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Q3: Los geht’s mit dem letzten Qualifying! Wer holt sich die Poleposition?

Q2: Für Tsunoda, Colapinto, Hülkenberg und das Hass-Team ist das Qualifying vorbei! Russel hat zurzeit die Bestzeit.

Q2: Das Q2 läuft schon! Verstappen fährt direkt mal die schnellste Zeit.

Q1: Vorbei! Norris fährt bislang die beste Zeit. Raus sind: Raus sind Bortoleto, Sainz, Stroll, Lawson und Gasly.

Q1: Rote Flagge! Alexander Albon, aus dem Williams-Team, hat es mitten auf der Geraden die Motorenabdeckung zerrissen.

Q1: Ein überraschender Anblick. Noch sechs Minuten im Q1 zu fahren und Fernando Alonso fährt die schnellste Zeit!

Q1: Die Uhr läuft in Q1 und die ersten Autos sind auf der Strecke!

21:55: In wenigen Minuten beginnt das Qualifying in Montreal. Wer wird sich die Poleposition sichern?

FP3: Das dritte Freie Training ist beendet. Lando Norris (McLaren) sicherte sich die Bestzeit, gefolgt von Charles Leclerc (Ferrari). Für Oscar Piastri lief es weniger gut – er landete nur auf Platz acht. Ob sich der WM-Führende im Qualifying steigern kann, sehen wir ab 22:00 Uhr.

FP3: Das dritte Training ist in vollem Gange – und es wird die Rote Flagge geschwenkt. Grund dafür ist WM-Anführer Oscar Piastri. Der Fahrer touchiert die „Wall of Champions“ und zieht sich hinten rechts einen Reifenschaden zu. Piastri schleppt den Wagen in die Box.

FP2: Auch das zweite freie Training ist abgeschlossen. George Russell beendet den ersten Tag in Kanada mit der Strecken-Bestzeit – gefolgt von Lando Norris (McLaren) und Teamkollege Kimi Antonelli. Max Verstappen rutscht auf Rang neun ab. Spricht aber insgesamt von einem „recht positiven ersten Tag“ für Red Bull.

FP1: Die Uhr ist abgelaufen, das wars fürs erste. Max Verstappen fährt auf einem seiner Lieblingskurse die Bestzeit, gefolgt von – Überraschung – den beiden Williams. Die McLaren haben mehr Daten zum neuen Update gesammelt als ernsthaft getestet. Ihre Plätze 7 (Norris) und 14 (Piastri) darf man nicht zu ernst nehmen. Später steht noch das 2. Freie Training an.

FP1: Charles Leclerc erst mit der bislang besten Zeit, jetzt zerlegt er seinen Ferrari komplett. In Kurve vier blockieren die Räder, er gerät auf die Wiese und schafft es nicht mehr an der Leitplanke vorbei. Ein heftiger Einschlag, beide Aufhängungen gebrochen. Leclerc ist raus und das Training erstsmal abgebrochen.

FP1: Das 1. Freie Training läuft auf einer neu asphaltierten, schmutzigen Strecke mit sehr wenig Grip. Das bekommt als erstes Franco Colapintom zu spüren. Sein Dreher hat aber keine Konsequenzen außer einer kurzen Gelbphase.

17.40 Uhr: Letztes Jahr sicherte sich Max Verstappen den Sieg beim GP von Kanada – zum dritten Mal in Folge. Ein weiterer Erfolg des Niederländers in diesem Jahr könnte die Spannung im Kampf um den WM-Titel steigern. Ob Verstappen in Bestform ist, wird sich ab 19:30 Uhr in den freien Trainings erstmals zeigen

14.25 Uhr: An diesem Wochenende werden viele Blicke vor allem auf Verstappen gerichtet sein: Bei einem weiteren Strafpunkt droht dem Red-Bull-Star eine Rennsperre (hier mehr dazu).

Mehr Nachrichten für dich:

13.10 Uhr: Vor dem Rennen in Kanada stellen sich nun viele spannende Fragen: Wird McLaren erneut dominieren? Kann Max Verstappen nach der Kritik für seine Performance in Spanien wieder den Vorsprung an die Spitze verringern? Und wie wird Lewis Hamilton nach seinem Katastrophen-Auftritt in Spanien reagieren? Der Grand Prix von Kanada verspricht eine Menge Antworten.

12.05 Uhr: Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Grand Prix von Kanada! Hier erfahrt ihr alle wichtigen und spannenden Ereignisse rund um das freie Training, Qualifying und das große Rennen.