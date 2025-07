Verstappen-Entscheidung in der Formel 1 gefallen! Helmut Marko macht es offiziell

Max Verstappen zu Mercedes? Die lange Hängepartie in der Formel 1 hat ein Ende und damit vielleicht auch die unruhigen Tage bei Red Bull – und das noch vor der anstehenden Sommerpause. Diese kann der österreichische Rennstall also nutzen, um sich auf Verbesserungen am Auto zu konzentrieren.

Um die Personalie Verstappen braucht sich niemand mehr zu sorgen. Der vierfache Weltmeister bleibt auch in der Saison 2026 Fahrer bei Red Bull Racing. Das verkündete Motorsportchef Helmut Marko gegenüber RTL/ntv. Trotz großer sportlicher Unzufriedenheit wollen Verstappen und Red Bull also die Zusammenarbeit fortführen.

Formel 1: Verstappen bleibt bei Red Bull

Es war vor allem die sportliche Situation von Red Bull innerhalb der Formel 1, die die Gerüchteküche zuletzt so stark befeuerte. Im Weltmeisterrennen sind Red Bull und Verstappen von McLaren in beiden Titeln abgehängt. Mehrfach formulierte Verstappen seinen Frust über das langsame Auto öffentlich.

Allerdings gab der Niederländer bereits beim Formel-1-Rennwochenende in Spa zu Protokoll, dass sein Ziel sei, „bis zum Ende meiner Karriere hier (Red Bull) zu fahren“. Diesem Ziel kommt der amtierende Weltmeister nun einen Schritt näher. Auch dank einer besonderen Vertragsklausel.

Vertragsklausel greift nicht

So berichtet die niederländische Tageszeitung „De Telegraaf“ davon, dass Verstappen seinen Vertrag bei Red Bull hätte vorzeitig auflösen können. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass er in der Formel-1-Sommerpause schlechter als Platz drei in der Fahrerwertung liegt.

Nach dem Formel-1-Rennen in Spa ist das rechnerisch nicht mehr möglich. Allerdings hätte sich Verstappen nach übereinstimmenden Medienberichten ohnehin für einen Verbleib bei Red Bull entschieden. Dieser ist inzwischen offiziell, dürfte etwas Ruhe in die Gerüchteküche bringen und vielleicht auch den sportlichen Erfolg für Verstappen wieder ankurbeln.